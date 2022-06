Vous vous souvenez de Matt et de DIY Perks ? Oui ? Non ? C'est le youtubeur habile de ses mains qui s'était lancé dans la construction d'une PS5 vraiment premium l'année dernière, ou lui encore qui avait conçu un boitier avec du poumon ! C'est encore la PS5 qui était au cœur de son intention, mais il s'agissait cette fois-ci de créer sa propre PS5 Slim et de réduire son empreinte, tout en améliorant sensiblement son refroidissement. Plus exactement, le bricoleur a fait passer l'épaisseur de la PS5 de 92 mm à 20 mm, soit une réduction de 78 % ! Mais comment ? Vous vous doutez bien que pour y arriver, Matt n'a rien pu garder de la PS5 originale, hormis pour la carte mère. Il lui a ensuite fabriqué son propre waterblock pour couvrir SoC, NAND, circuits d'alimentation, VRM, tandis que d'autres composants comme la GDDR6 ont été habillés de radiateurs sur mesure. Le tout s'est ensuite retrouvé emballé dans un magnifique boitier en cuivre !

Vous aurez remarqué que nous n'avons pas encore mentionné deux autres aspects importants : l'alimentation et le refroidissement. En effet, et c'est là où l'aspect Slim de la création s'estompe un peu (beaucoup), l'alimentation d'origine a été remplacée par un bloc HP DP5-750RB (750 W) logé dans un second long boitier custom en aluminium, dans lequel a également été installé un radiateur Alphacool NexXxos Slim 7x40 mm et ses 7 petits ventilateurs Noctua NF-A4x20, ainsi qu'un réservoir et une pompe. Ingénieux, mais il vrai que le mode porte ainsi un peu mal son nom, étant donné que la masse totale semble en réalité avoir augmentée et que le tout a « simplement » été planqué derrière un bureau. L'auteur lui-même admet que le boitier secondaire n'est pas le plus bel objet qu'il ait jamais conçu, mais son intention était d'en faire un objet pouvant se camoufler avec la peinture de son mur. Subjectivement, l'ensemble n'en reste pas moins du très beau travail et une très belle création ! Pour sûr, les matériaux de base seuls coutent probablement déjà plus qu'une PS5 à prix conseillé, mais bon, c'est pour la science et le plaisir, et certainement pas pour le commerce.

Avec ceci, le concept s'est aussi révélé être diablement efficace à l'usage. Après avoir réglé le problème d'une première carte mère de PS5 a priori HS et sourcé une seconde PS5 pour en extraire le hardware, Matt a pu constater l'efficacité du refroidissement de sa conception : 46° pour le SoC (estimé en réalité à 65°C par le moddeur, la sonde étant adjacente à la puce), 52°C pour la mémoire et 44° pour les VRM après plusieurs heures de Horizon Forbidden West. Cela correspond à une amélioration respectivement de 13 %, 45 % et 38 % si l'on prend pour points de référence les températures relevées par Gamers Nexus, à savoir 75°C, 95°C et 71°C ! Plutot pas mal, non ? Et en prime, un bel objet d'art (en omettant le boitier déporté et accroché au mur, certes) ! On vous laisse à présent admirer le travail par vous-même, dans la vidéo ci-dessous.