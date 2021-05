Petit break des PC, le temps de se pencher sur du modding de console, cette autre licorne qui ne se rencontre pas toujours tellement plus qu'un GPU de dernières générations dans nos PC, mais sur laquelle certains « chanceux » ont tout de même déjà réussi à mettre la main dessus, tandis que les autres plus malheureux en sont toujours à attendre le vrai lancement avec un prix juste et réaliste.

Que l'on soit un adepte de la marque et de son écosystème, ou un fan pur et dur de Microsoft et Xbox, on ne peut nier que la PS5, contrairement à sa concurrente, a tapé bien fort avec un design tape-à-l’œil assez futuriste, aux courbes arrondies et moins tranchées — mais celui-ci a aussi inspiré un très grand nombre de détournements souvent bien comiques. Enfin, elle aussi beaucoup plus imposante que les précédentes. L'un dans l'autre, résolument next-gen, elle incarne une vraie rupture par rapport aux PlayStation précédentes. Ce qui ne veut évidemment pas dire que ce sera un coup de coeur garanti pour tout le monde, car pour un objet qui se veut design, la prévalence du plastique (parfois glossy, beurk) dans sa conception ne rappellera encore que trop bien qu'il s'agit toujours d'un « bête » produit de consommation fabriqué en volume et peut donc décevoir une certaine minorité exigeante — passé l'euphorie d'avoir enfin pu en toper une à bon prix.

De nos jours, pour avoir de l'unique, il faut soit avoir les moyens pour s'offrir des babioles de luxes ou se tourner vers l'artisanat, et/ou le faire soit-même ! C'est dans cette minorité que se trouve Theon Greyjoy Matt de DIY Perks, l'auteur d'une chaîne YouTube où le DIY est roi et qui n'a donc su se satisfaire du vilain plastique de la dernière console de Sony. Et si la PS5 était fabriquée à partir de matériaux de meilleure qualité ? C'est la question qu'il s'est posée et à laquelle il a donc répondu par la magie de ses deux mains de beaucoup de persévérance et de patience. Alors qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il dise « what if it's made out of... gold », Matt a gardé les pieds sur terre et a opté pour du laiton de 1,5 mm d'épaisseur, un alliage de cuivre et de zinc peu cher, mais visuellement relativement proche de la couleur de l'or et donc souvent utilisé pour donner un aspect doré sans avoir besoin de recourir au métal jaune hors de prix. De plus, c'est aussi un métal plutôt facile à travailler et à souder, ce qui n'aura pas été de trop pour reconstruire la totalité du châssis aux formes particulières de la PS5.

Au passage, c'est aussi l'occasion d'assister au démontage d'une PS5, si ce n'était déjà fait. Un processus surprenamment facile et qui permet de découvrir brièvement la conception plutôt intéressante des entrailles de la dernière console de Sony. Comme vous pourrez le voir, la partie la plus difficile fut la conception des panneaux latéraux courbés de la console. Des formes qui furent relativement difficiles à reproduire à la main dans le laiton, mais Matt avait fini par trouver la solution après en avoir testé plusieurs, chalumeau en main et avec une bonne dose d'ingéniosité. À la fin, il a aussi fallu attacher l'antenne WiFi à l'arrière de la console, afin de continuer à profiter d'une bonne réception. Heureusement, celle-ci sera peu visible.

On ne sait pas combien d'heures ont exactement été passées sur le projet, en tout cas, le résultat final est indéniablement bluffant ! Certes, le métal en général, et le laiton en particulier nécessitent bien plus de soins réguliers pour garder bonne mine que du plastique, rien que pour leur rendre leur éclat, mais imaginons un instant une version commerciale en métal ! Ce serait plutôt chouette, non ? Une bien belle alternative aux deux éditions limitées en or véritable de 24, 20 ou 18 carats commercialisées en Angleterre et en Russie, avec des tarifs situés entre 10 000 et 32 000 $. Pour nous autres les « pauvres » et les raisonnables, celle-ci ferait plus que l'affaire pour une petite touche de luxe dans le salon !