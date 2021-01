Le modding, c'est toujours l'occasion de vous présenter des créations folles et sur le Comptoir, nous n'en manquons pas ! Il y a quelque temps, nous vous avions parlé d'un build sur base de DK-05F, un bureau faisant office de PC - ou l'inverse - assez surprenant et esthétique. Aussi, nous avions mis en avant le EK X Edition, plus classique, mais tout de même un très beau build. Enfin, nous étions repartit sur quelques de chose de totalement délirant, avec le PC Sanyo Hi-Fi et sa base de poste musical comme boitier, une création bien amusante et plaisante à regarder. Si l'on regarde du côté de chez Watermod, c'était le Timeless qui était passé dans notre section modding, un ordinateur très sobre, avec un style bois travaillé assez séduisant. Bah, pour le coup, ce que nous allons vous montrer reste dans la même veine - difficile de s'en lasser - avec le Naturalys, utilisant par contre un boital totalement différent.

Vous voulez savoir ce qu'il y a dans ce PC ? Eh bien on trouve un processeur Intel Core i7-6800K, une mobale ASUS X99 Deluxe, le tout accompagné de 16 Go de DDR4. Pour la partie GPU, on retrouve deux GTX 970 de chez GALAX, les célèbres modèles Hall Of Fame, reines du gaming en leur temps. Les deux GPU fonctionnent en SLI - fut un temps ou c'était utile - pour des performances décuplées. Pour la partie stockage on trouve un raid 0 de SSD Klev d'une capacité de 1 To, de quoi avoir des débit gigantesques et tout de même de quoi stocker pas mal de données. L'alimentation est toujours démesurée, avec un bloc de chez FSP faisant 1200W, de quoi alimenter beaucoup de composants, le tout en silence ! La configuration est assez véloce pour son époque, une machine qui pouvait aussi bien faire office de workstation que d'ordinateur gaming.

Processeur • Intel Core i7-6800K

Carte mère • ASUS X99 Deluxe

Carte graphique • Nvidia Geforce GTX 970 X2

RAM • 32 Go DDR4 Klev

SSD • Raid 0 SSD 960 Go

Alimentation • FSP 1200W Aurum

Boîtier • Jonsbo Mod1 Br

Watercooling • Custom loop Thermaltake

Radiateur • 2X360 mm Thermltake

Au niveau du watercooling, difficile de trouver des informations, mais nous pouvons valider le fait que deux radiateurs 360 mm sont présents, un au top et un en bas. Nous avons un combo réservoir tube avec pompe qui vient faire circuler le liquide dans la boucle. Les deux GPU sont watercoolés, de quoi permettre des overclockings sans trop de soucis. Le tubing rigide est assez esthétique, avec des tubes finition chrome, ce qui apporte une touche de classe non négligeable à la configuration. Tout est de chez Thermaltake, le moddeur (Sassanou) a fait le choix d'un unique constructeur pour ce build. Une vidéo est présente ci-dessous, avec quelques benchmarks à l'appui, tout est froid même après plusieurs années de fonctionnement.

La machine est vraiment magnifique, avec son revêtement en bois d'acajou et le choix des couleurs. On se retrouve vraiment en harmonie avec le mod - pour ne faire qu'un avec lui -, autour de cette machine très classe. Les parties style cuir noir apportent un côté premium, surtout sur le dessus du waterblock et des backplate GPU. Les rallonges/cables-mod en noir avec peigne rendent le tout très propre, ce qui est appréciable. Malheureusement, nous n'avons pas de workblog à vous proposer, mais vous pouvez retrouver la plupart des créations de chez Watermod via le lien un peu plus bas ! On se retrouve une prochaine pour un mod pour le coup assez démesuré - tant de teasing... Allez ciao les loulous.