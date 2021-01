Entre sa mini-démo d'Alder Lake et son discours précoce de gagnant avec son futur i9-11900K lors du CES 2021, Intel en avait aussi profité pour officiellement lever le voile sur ses nouveautés NUC basées sur ses dernières puces Tiger Lake - lancées en septembre dernier, vous en retrouverez tous les détails ici. Une formalité plus qu'autre chose, puisque les puces et leurs performances sont déjà bien connues, et le catalogue ci-dessus avait déjà circulé officieusement sur la toile les mois précédents.

Les NUC 11 Performance, aka Panther Canyon, ne sont pas des foudres de guerre, si c'est du vrai muscle qu'il vous faut c'est plutôt vers les derniers NUC 9 Extreme Ghost Canyon avec la plateforme Element - comme celui-ci que nous avons testé - qu'il faut se tourner, mais les prix ne seront pas les mêmes non plus. Par contre, il y a déjà de quoi faire pour une machine orientée bureautique, et un peu plus si affinité.

Avec les 3 références sélectionnées de son catalogue Tiger Lake-U, Intel a tout de même réussi a créer une offre NUC 11 Performance comptant 11 références (COÏNCIDENCE ?), segmentées avec les kits "K" et "H" habituels, mais aussi des modèles "Q" dont le couvercle intègre un chargeur sans-fil pour smartphone - un bonus toujours sympathique par les temps qui courent.

Autrement, la nouvelle gamme ne pas vraiment de surprise particulière, c'est une évolution assez anticipée par rapport à la famille précédente Frost Canyon, mais dont la plus grosse puce utilisée - Comet Lake-U, 10e génération - était alors une hexacore. Avec Tiger Lake-U, en échange du 10 nm, d'une nouvelle architecture et d'une puce Iris Xe, il faut toutefois accepter de revenir à un quadcore hyperthreadé.

Chose étrange, Thunderbolt 4 et USB4 ne sont absolument pas mentionnés par Intel, ni dans la fiche technique, ni sur le diagramme (ci-dessous, après le tableau) de la plateforme, alors que Tiger Lake est pourtant compatible et que le PCIe 4.0 est lui bien de la partie... Dommage ? Les nouveaux NUC ont déjà été référence en Europe, mais les tarifs conseillés officiels n'ont pas encore été partagé par le fondeur. Avant de se lancer, il faudra aussi penser à jeter un œil à l'offre d'AMD avec ses APU 4000U (en attendant les 5000U), d'autant plus que les constructeurs commencent enfin à s'en servir pour proposer des alternatives aux NUC ! (Source)