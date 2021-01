En voilà une que l’on n’attendait définitivement pas. En effet, en marge des grandes annonces concernant la série 3000 — RTX 3060 en tête —, voici que le caméléon nous sort dans le plus grand des secrets une... GT 1010. « Sortir » est d’ailleurs un bien grand mot, puisqu’aucun modèle n’est officiel encore, pas plus que les caractéristiques techniques de la bête. En fait, le seul moyen de trouver sa trace est de passer dans la section des téléchargements, et le menu déroulant vous proposera la nouvelle venue. Rajoutez qu’un Youtuber du nom de Dapz a réussi a arracher du support technique que la carte existait bel et bien, et que TechPowerUp possède également une page dédiée la la belle : de quoi donner un peu plus de crédit à la carte, qui aurait bien pu jusque là n’être qu’une erreur du stagiaire !

Étant données les performances de la GeForce GT 1030, la seule carte récente réellement comparable — dont, au passage, la page produit est hors-ligne à l’heure à laquelle nous rédigeons ces lignes — nous n’avons guère d’espoir quant à l’intérêt de cette GT 1010, surtout lorsqu’Intel est attendue au tournant avec les iGPU Xe de Rocket Lake. Néanmoins, avec supposément 2 Gio de GDDR5 et une perte d’une bonne centaine de cœurs CUDA pour passer de 384 (sur la GT 1030) aux 256 de notre nouvel intrus, toujours sous architecture Pascal, peut-être que la belle saura se révéler utile. En effet, le jeu n’est pas la seule utilisation possible pour un PC : pour des affichages multiples, pour quiconque souhaiterait avoir un écran sur un Threadripper/Ryzen 9, ou encore pour des solutions graphiques soumises à des contraintes extrêmes de dissipation thermique, une GT légère peut s’envisager. En dehors de cela, difficile de trouver un avantage à la carte, bien qu’un prix attractif puisse la rendre un peu moins inintéressante qu’espérer. Affaire à suivre ! (Source : VideoCardz)