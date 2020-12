En ce lundi post-fête de Noël, rien ne vaut un petit modding pour se réveiller et bien reprendre la semaine. Vous devez vous en souvenir, mais nous vous avions présenté des créations assez surprenantes ces dernières semaines. Déjà il y a eu le Greenhorn Dragon et son look assez futuriste, avec un maximum de couleur verte et un watercooling dantesque. Ensuite il y a eu le AQUA Refined, un modding aux formes géométriques innovantes et surtout, avec une ambiance assez mystique, du tout bon ! Chez AKMOD, il y a également eu le Lian LI DK-05F modifié, un setup bureau intégrant à la foi la configuration PC mais aussi le support pour les enceintes. Au final, nous allons presque tous les faires - les AKMOD - puisque encore un coup, nous allons parler d'une création de chez eux, moins originale pour le coup, mais ayant un aspect sobre très plaisant. On vous présente le Carbon EK X Edition !

On retrouve un build proposant une prédominance de look "Carbon" avec également du orange, qui viendra contraster avec ce noir/gris assez présent. Le boîtier utilisé n'est pas des plus connus, puisqu'il s'agit du AZZA Cast 808, un produit ATX assez novateur de par sa conception. En effet, il est possible de l'ouvrir par le top afin d'accéder aux composants, via une porte magnétique. Aussi, le châssis de retrouve comme coupé, avec une séparation nette au niveau de la porte latérale, ce que le moddeur a bien entendu ici exploité. Des parties ont été découpées, afin de proposer l'intégration de parties en plexiglas, ce qui bien entendu met bien plus en valeur la configuration. Ensuite, un revêtement Carbon a été positionné sur l'ensemble des parties du boital, de quoi apporter un look premium bien appréciable. Le logo AZZA a été conservé sur la façade et le logo EKWB a été rajouté sur la partie vitrée - cela colle bien avec la thématique du coup. Vous constaterez que le watercooling rigide est bien visible et que le GPU se retrouve à la verticale, au lieu du positionnement horizontal classique que propose le boital.

Ah vous souhaitez savoir ce qu'il y a dans cette bête de course ? En premier vous trouverez un processeur Intel I7-10700K, monté sur une mobale MSI MPG Z490 CARBON EK X D-RGB (sacré nom). Au niveau de la mémoire vive, ce sont des modules de chez ZADAK qui ont été privilégiés, avec 32 Go de SHIELD RGB, de quoi illuminer toute la night, tout en gardant des performances optimales. Ce n'est pas tout, puisque le SSD aussi est de chez ZADAK, avec un modèle NVME en PCI-e 3.0, le SPARK 1 To. Pour le GPU - partie qui intéresse le plus grand nombre - ici, vous avez le droit à une RTX 2080 Ti Founders Edition, c'est le modèle de référence qui se retrouve dans ce mod, pour des soucis de compatibilité avec les waterblocks. L'alimentation se fera via un bloc de chez Cooler Master, la V750 Gold V2, un choix vraisemblablement raisonnable. Les moulins destinés au refroidissement sont de chez EK, des M120ER D-RGB, de quoi rajouter quelques loupiottes au build.

Ah le watercooling, indispensable pour refroidir de manière décente une grosse configuration et ca l'est encore plus lorsque l'on parle de l'esthétique d'un modding. Ici c'est tubbing rigide, avec comme le nom de cette création l'indique, des pièces exclusivement de chez EK Waterblocks. Comme waterblock GPU, vous trouverez un EK-Quantum Vector RTX RE TI D-RGB, un modèle récent, propulsé au RGB et mélangeant plexi avec Nickel, de toute beauté. Pour la pompe, c'est une D5 PWM G2 Motor qui viendra faire circuler tout ce liquide de refroidissement dans la boucle custom. Pour les radiateurs, c'est deux CoolStream SE 360 qui sont de la partie, avec donc facilement 600W de dissipation, il y a de la marge dit donc ! Les raccords sont aussi de chez EK, avec un choix de couleur noire, combinée avec du revêtement "Carbon" sur les tuyaux, ce qui rend tout de même pas mal du tout.

Eh oui, pour le coup nous avons quelques images du workblog à vous montrer ! Alors ce n'est pas non plus ce qui se fait de plus exceptionnel, mais vous pourrez admirer les composants avant le montage et ça, cela n'a pas de prix - en fait si, c'est 5 euros svp. C'est un sacré chantier que nous propose AKMOD, avec des photos dans tous les sens, de quoi se donner une bonne idée de l'agencement des pièces dans ce AZZA pas forcément des plus connus. Bonne régalade des mirettes, vous trouverez le lien du workblog complet un peu plus bas !