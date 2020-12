Nous repartons pour une petite session modding, avec une création de chez AKMod, qui devrait ravir les amateurs de setups sobres. La semaine dernière, nous vous avions présenté le Greenhorn Dragon, un build avec une prédominance de couleur verte et une boucle custom très sympathique. Auparavant, nous vous avions montré aussi un build de chez AKMod également, le AQUA REFINED, qui arborait un look original et triangulaire, avec un style un peu mystique. Pour le coup, nous allons parler d'un PC dans un bureau, oui cela change de la valise de la dernière fois, mais cela reste une création impressionnante, avec comme vous allez le voir, du très gros matos.

On trouve donc un modding à base de Lian Li DK-05F, un boital faisant office de bureau, assez esthétique et bien équipé. La première chose qui saute aux yeux, c'est le nombre très importants de ventilateurs, une soufflerie titanesque qui viendra assurer le refroidissement des composants. Les PC Desk, on aime ou on aime pas, ici nous trouvons l'exercice assez réussi, avec une prédominance de violet pour l'éclairage et un rendu mettant bien en avant la configuration. Oui, une vitre est bien présente sur le top du Lian Li, de quoi admirer votre configuration fraichement achetée. Quelques modifications ont toutefois été apportées à la structure, avec deux supports pour des enceintes, de quoi tout intégrer parfaitement sur le châssis. Ce n'est pas tout, puisque le moddeur a décidé de rajouter beaucoup de bois, de quoi rendre ce boîtier Lian Li plus chaleureux.

Bon vous voulez savoir ce qu'il y a dans la bête ? Eh bien, déjà on retrouve des processeurs Intel Core I9-9900K montés des mobales Asus ROG STRIX Z390-E GAMING et ASUS ROG MAXIMUS XI FORMULA. En effet, nous avons bien deux configurations dans ce bureau, mais une seule sera dotée d'un GPU pour le gaming. On trouve donc une carte graphique ASUS ROG STRIX RTX 2060, de quoi jouer à pas mal de titres dans des conditions acceptables en 1080p. Pour épauler tout ce beau monde, on retrouve de la mémoire DDR4 de chez Team Group, de la T-FORCE XTREM ARGB, en 8X8 Go. Le stockage n'est pas non plus laissé de côté, avec quatre SSD de 500 Go, aussi de chez Teamgroup, des T-FORCE DELTA MAX. Alimenter autant de choses nécessite pas mal de jus et pour cela, ce sont deux blocs de chez Asus qui ont été sélectionnés, des ROG-THOR en 850W.

Processeur • Intel Core I9-9900K X2

Carte mère • Asus ROG STRIX Z390-E GAMING + ROG MAXIMUS XI FORMULA

Carte graphique • ASUS ROG STRIX RTX 2060

RAM • Team Group T-FORCE XTREM ARGB 8X8 Go

SSD • Teamgroup T-FORCE DELTA MAX 500 Go X2

Alimentation • ASUS ROG-THOR 850P

Boîtier • Lian Li DK-05F

Watercooling • Custom loop

Pompe • Bitspower D5 Vario Motor X2

Radiateur • Bitspower Leviathan 480 mm X4

Reservoir • Z-Tube 200



Ah le refroidissement, cela ne rigole pas non plus, avec deux boucles de watercooling assez musclées. C'est du 100% Bitspower que nous avons devant nous, avec quatre radiateurs de 480mm, autant vous dire que cela dissipe vraiment beaucoup. Pour les waterblocks processeurs, on trouve des Summit M Mystic Black Metal et Gunmetal Edition. Les pompes sont des D5 Vario, on en retrouve deux, c'est à dire une par boucle. Les réservoirs sont des Z-Tube 200 et on retrouve aussi dans la boucle des Water Tank Hexagon 34, qui sont à vrai dire assez décoratifs. Pour afficher la température de l'eau - oui parce que c'est stylé - le moddeur à également positionné un Touchaqua Digit Thermal Sensor. Il n'y a pas gran chose de plus à dire sur le matériel utilisé dans cette boucle de watercooling custom, néanmoins le tubing rigide est clairement réussi, on pourra peut être reprocher l'utilisation un peu trop importante de coudes dans le mod.