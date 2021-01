ASUS participera également au CES, c'était une évidence avant, ça le devient encore plus avec l'info du jour. L'arrivée des APU Cezanne, reconnaissable par le suffixe H, ou de Tiger Lake, va engendrer une mise à jour des portables orientés gaming. La puissance processeur sera conséquente, c'est un fait, mais la partie graphique ne sera pas oubliée. En effet, ce sont les RTX 30 Mobiles qui donneront vie à tout ça, il n'y a aucune trace de Radeon 6000 Mobiles en cet instant. Pour autant, on peut s'attendre à des performances de premier ordre en gaming, mais également en matière d'endettement des foyers.

ASUS devra donc améliorer sa gamme TUF qui a souffert de soucis de surchauffe sur la génération 2020, et cela semble aller dans le bon sens si on regarde la vidéo de présentation. C'est de toute manière indispensable étant donné la puissance développée par ces machines, quand bien même les TDP sont limités. Tout cela sera affiché et détaillé dans quelques jours, le 12 janvier. En attendant, on a seulement la liste des cartes Ampere Mobiles sur ce billet, ça laissera du temps pour peaufiner le sujet avant le rush des CPU ! Économisez, ou alors regardez, ou vendez un rein, un Bitcoin, etc.