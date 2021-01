Si vous vous souvenez, Ballistix, branche gaming de Crucial, a lancé ses fleurons en DDR4 il y a quelques semaines. Au compteur, DDR4 5100 cas 19, de la bonne grosse RAM pour nos machines. Toutefois il y a trois questions qui posent problème pour tout achat de ce genre de mémoire. Quel système peut faire fonctionner ce genre de RAM, quels prix et quels types de performance peut-on obtenir avec ?

Tom's US a fait ce test. Il a choisi un Ryzen 5 3600, et a du tester quelques cartes mères pour que le kit fonctionne enfin convenablement. Sur Ryzen 5, nous rappelons que l'Infinity Fabric fonctionne à la moitié de la vitesse de la RAM une fois la DDR4 3733 dépassée, donc à partir de la DDR4 3800. Dans pas mal d'applications et de jeux, on se rend compte que le gain est négligeable, il n'y a que les tests bien synthétiques type Sandra qui savent en tirer parti, et encore ce ne sont que des chiffres "virtuels".

Au final, il n'existe a priori pas de machine qui sache exploiter la bête. Évidemment, le prix est astronomique, puisque pour 2x8 Go de DDR4 5100 C19, vous pouvez plus que vous offrir une RTX 3080 FE ou une RX 6800 XT, c'est donc à réserver à ceux qui s'en foutent ou pour qui l'argent n'est pas franchement un problème. Au-delà de la prouesse technique indéniable, à quoi bon ?