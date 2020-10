La dernière fois, nous vous avions présenté un mod ambitieux, à la hauteur d'un alcool que beaucoup connaissent, le Martini. Le build était agréable visuellement, avec sa thématique originale, mais était assez éloigné du Sanyo casette deck sleeper PC, une création reprenant un look rétro apaisant. Pour cette fois-ci, nous allons vous présenter un modding classe, une oeuvre qui a de la tronche, mais qui n'oublie pas la sobriété, avec une thématique avec un coloris noir dominant. Voici le In Win 925 MetallicAcid's, une configuration musclée et haut de gamme, que nous allons détailler dans ce billet de fin de semaine.

La première chose qui frappe l'œil - aie, ça fait mal - lorsque l'on observe cette création, c'est l'utilisationd ce In Win 925, un châssis de taille. Le build est assez luxueux, dans ce boitier E-ATX se proposant quand même de supporter les plus lourdes config du marché. On retrouve un aspect métallique bien présent, tant par la façade en aluminium brossé que par les éléments du refroidissement, avec l'utilisation de tubes chromés très classes. Les composants sélectionnés sont aussi assez simples, avec du noir comme couleur principale, ce qui contraste avec les éléments chromés. Aussi, des cables-mod noir, bien rangés avec peignes, sont utilisés pour renforcer cet aspect de propreté, tout a été pensé pour donner une impression de produit "premium", on apprécie l'effet procuré. Un éclairage RGB violet vient illuminer les pièces dans le noir, pas d'abus, il y a juste ce qu'il faut, tout est bien dosé.

Comme à l'habitude, nous allons vous lister le matériel utilisé dans ce build d'envergure. On retrouve une carte mère de taille, la ASUS ROG XI Formula en Z390, sur laquelle est monté un processeur Intel Core i9-9900K. Pour la mémoire, le moddeur n'a pas fait les choses à moitié, avec l'utilisation de 32 Go de DDR4 de marque Corsair, modèle Platinum Special Edition Black Chromed - un sacré nom. Pour les SSD, on trouve deux M.2 de chez Samsung, les 970 Pro, tous deux de 512 Go. Pour le GPU, on retrouve une RTX 2080 Ti Founders Edition de chez Nvidia, ancien GPU leader en gaming, le modèle de référence a été privilégié pour la compatibilité avec les waterblocks - dommage, un SLI aurait si bien rempli ce boital, snif. Enfin vient l'alimentation, presque toujours dans la démesure dans le monde des mods, avec un bloc de 1250W de chez In Win, de quoi alimenter plusieurs fois tout ce beau monde.

Processeur • Intel Core i9-9900K

Carte mère • ASUS ROG XI Formula Z390

Carte graphique • Nvidia RTX 2080 Ti Founders Edition

RAM • Corsair Platinum Special Edition Black Chromed 3200 MHz (32 Go)

SSD • Samsung 970 Pro 512 Go X2

Alimentation • In Win C1250 1250W PSU

Radiateurs • 2X 360 mm

Watercooling • Custom loop 100% EKWB

Bon, il faut bien refroidir tout ça ! Eh bien, on retrouve encore une loop de chez EK, un watercooling totalement customisé, avec des courbes très sympathiques pour le coup. Oui, c'est un tubbing rigide qui a été sélectionné, puisque celui-ci propose un rendu plus travaillé. Le GPU est aussi passé sous flotte et se trouve à la verticale, de quoi mettre en valeur le passage du liquide. Nottez que la carte mère propose aussi une compatibilité watercooling, le circuit de refroidissement pour les VRM a donc été ajouté à la loop, décidément, le CPU aura de la ressource pour un gros overclocking des familles. Au niveau des radiateurs, nous n'avons pas exactement le détail, mais deux 360 mm ont été utilisés. En se basant sur la théorie - grossière - du 100W pour un 120 mm, nous aurions 600W de dissipation, largement de quoi couvrir l'ensemble du matériel embarqué.

Nous arrivons à la fin ce billet modding, on espère que cette configuration reposante vous aura satisfait. Avec l'arrivée des nouvelles RTX, nous devrions voir encore plus de mod arriver, avec des créations toujours de plus en plus surprenantes - encore faut-il trouver des stocks pour les GPU. Faire une configuration, c'est toujours assez personnel, avec un style bien propre au moddeur et au final chaque nouvelle découverte de build est unique. Effectivement, pour le coup, il n'y a pas eu de grosses modifications dans la configuration, mais le watercooling en lui-même est impressionnant, propre et bien réalisé. Les couleurs sont bien choisies, certes cela ne passera pas partout, mais cela reste quand même assez classique et donc ce PC pourra trouver sa place dans la plupart des bureaux gaming actuel - bon sauf ceux de Kevin 100% RGB, il est partout celui-là.