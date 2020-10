L'heure de notre rendez-vous mensuel a sonné pour la fibre, après plusieurs mois de battement et de soucis en tout genre, lié principalement à la situation sanitaire, tout en n'oubliant pas les querelles entre les différents acteurs. Mais durant ce mois de septembre, les tensions se sont dissipées et le moral est remonté, le tout grâce aux promesses financières de gouvernement et son intention de faire de la fibre une priorité nationale.

Tout d'abord, parlons d'un changement conséquent pour l'un des opérateurs, puisque Bouygues a exposé son plan pour fournir les professionnels et les entreprises d'offres fibre plus adaptées. Ainsi, l'opérateur propose des débits garantis, un système de backup en 4G intégré à la box ou une garantie d'intervention en 8h - sur les jours ouvrés uniquement - en cas de défaillance de la ligne. Une position qui cherche à concurrencer Orange sur ce terrain, même si le rapport de force ne joue pas actuellement en la faveur de Bouygues Telecom, puisque l'opérateur historique détient tout de même 70 % du marché à lui tout seul.

Au niveau des rentrées sur les RIP de nos campagnes, deux départements sont à l'honneur ce mois-ci. La Seine-Maritime a en effet ouvert ses portes à Orange et SFR, avec certes que 30 000 foyers pour l'instant, cependant un total de 230 000 locaux est prévu pour fin 2023, ce qui reste très proche. Le département a subi quelques retards, mais il semblerait que SFR travaille sur ce sujet. Notre deuxième est l'Eure, où Orange vient d'arriver sur près de 70 communes. Actuellement seuls 7000 logements sont concernés, mais le chiffre devrait grimper à 15 000 d'ici fin 2020, avec un objectif final de 238 000 locaux pour la fin 2024 sur l'ensemble du département normand, qui devrait être totalement fibré à ce moment-là.