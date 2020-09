Vous êtes un enfant des années 80/90 et souvent, vous vous sentez nostalgique du bon vieux temps ? Le bruit de la cartouche vous manque ? Vous savez, celle dans laquelle vous avez soufflé tellement de fois, qu'une décennie après, l'oxydation a fait son effet. Si vous n'arrivez pas à dormir sans penser à SF2 Turbo, à la coupe mulet ou à votre premier Walkman que vous aviez perdu dans le bus, alors ce billet est pour vous !

Les temps ont changé, écouter sa musique désormais se fait d'un claquement de doigts, via le smartphone et des applications de streaming bien connues. Mais ou est passé le bruit de la cassette ? Le doux son de la bande, qui à la fin d'écoute, sortait une fois sur deux déroulée, s'en est allé. Aujourd'hui nous allons parler d'un modding qui n'a rien à voir avec celui de la semaine dernière et de sa thématique Star Wars. Puisqu'ici vous allez replonger 30 ans ou plus en arrière, avec une création qui a demandé du travail, avec des modifications réellement conséquentes. On vous présente donc le Sanyo Casette Deck Speaker, un build sur la base d'un lecteur d'époque, mais qui cette fois-ci se paie une seconde jeunesse avec une configuration très sympathique !

Comme vous pouvez le voir, cette œuvre est basée sur un boîtier atypique, puisqu'il s'agit de la carcasse d'un Sanyo RD-22. Ne vous méprenez pas, celui-ci a reçu d'énormes modifications afin d'y accueillir une configuration PC digne de ce nom. Tout est très compact, d'autant plus que le boîtier a été refermé. Sur le top, une grille a été positionnée afin de laisser passer l'air. Dans un espace aussi restreint, le watercooling était presque inévitable, bien qu'un topflow aurait pu faire l'affaire, mais cela n'aurait pas forcément été le top niveau refroidissement. Bon, bien entendu, on reste sur du 120 mm, difficile de faire mieux dans ce lecteur cassette, mais l'exercice a vraiment du mérite. Au niveau du GPU, des HDMI coudés ont été utilisés, afin de déporter les sorties et de faire quelque chose de propre. Deux petits ventilateurs de 60 mm viennent en latéral faire sortir l'air chaud présent à l'intérieur du boîtal, le tout est réellement bien pensé.

Le radiateur est tout de même assez épais, mais on se demandera si un positionnement du ventilateur en extraction n'aurait pas été plus bénéfique. Le rangement et le passage des câbles ont dû se révéler être un vrai challenge, afin que tout se passe sans soucis. À l'arrière de la bête, on peut clairement voir une sortie pour le watercooling, qui sert logiquement à remplir ou à vider le petit réservoir, présent sous l'ensemble du refroidissement. Aussi, vous pouvez constater les modifs pour la prise d'alimentation et la sortie vidéo.

Bon, vous vous demandez probablement ce qu'il y a comme composants là dedans, ou bien quels sont les éléments du watercooling custom. En premier, on trouve un processeur assez apprécié en ce moment, le R5 3600 de chez AMD, sur une carte mère Mini-ITX Aorus B450 Pro Wi-Fi. Pour le GPU, c'est une GTX 1080 Ti qui viendra prendre place, de quoi faire tourner la plupart des jeux dans de bonnes conditions. Pour la mémoire vive, on peut voir sur les images qu'il s'agit de la Ripjaws V de marque G.Skill. Pour le watercooling, c'est du produit EK et un peu de Alphacool, le détail de la configuration est disponible ci-dessous.

Processeur • AMD R5 3600

Carte mère • B450 Aorus Pro Wi-Fi

Carte graphique • EVGA GTX 1080 Ti 11 GB GAMING

RAM • G.Skill Ripjaws V DDR4 3200 MHz CL16 (2X8 Go)

Alimentation • FSP Solution Flex ATX 500W PSU

SSD • Samsung 970 Evo 1 TB M.2 NVME

Radiateurs • EK-CoolStream Classic SE 120 + ventilateur Artic

Waterblocks • EK-FC1080 GTX Ti - Nickel + EK-Quantum Velocity - AMD

Réservoir • EKWB EK-RES X3 110

Pompe • Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T Plus

Autre • Phantek Vertical GPU Bracket + Riser

Nous n'avons pas l'habitue de vous mettre la section bonus aussi tôt dans le billet, mais pour le coup, c'est la construction de cette configuration qui est réellement intéressante, bien plus que le rendu final. On passe donc à des photos décortiquées de la bête, vous verrez que tout a été minutieusement étudié de manière à optimiser l'airflow mais aussi le refroidissement à la flotte, parce qu'il le fallait bien ! Le port PCI-e X16 de la mobale est déporté à un endroit stratégique à l'aide d'un riser, afin que la carte graphique puisse venir s'installer au-dessus de la carte mère. La pompe du watercooling trouve sa place à côté du déport de la prise d'alimentation et se retrouve solidement fixée avec la paroi arrière de la bête.

Ce n'est pas tout, comme vous devez probablement le savoir, les alimentations Flex-ATX ont beau être compactes, les ventilateurs embarqués sont assez petits et peuvent parfois se révéler bruyants. Le moulin a donc été remplacé à la mano par un modèle de chez Noctua, de quoi faire tomber un peu les décibels. Les câbles de l'alimentation sont aussi modifiés, avec des tressés du plus bel effet, un sacré boulot !

Et oui, ce billet touche à sa fin, mais si il vous reste encore de la place, alors nous vous invitons à consulter le Flickr du moddeur FreshGnar. Le workblog complet est disponible, avec encore plus de photos des modifications de la bête et des plans du design avant l'usinage. On espère que cela vous aura plu et que la nostalgie aura pu faire son petit effet... qui sait ce qui nous attendra la prochaine fois, peut être un modding dans une BX ? Il faut dire qu'il y a pléthore de mods débordant d'originalité, de quoi passer des heures à rêver et à admirer. À très vite pour un prochain billet modding.