Ha le modding, quand il n'y en a plus, il y en a encore ! Nous repartons à l'abordage de nouvelles créations, dans le but de vous faire découvrir les mods les plus fous du net et tout cela, rien que pour vos mirettes… c'est pas beau ça ? La dernière fois, nous avions pu admirer un modding rétro, dans un lecteur casette, qui a surement dû réveiller la nostalgie chez bon nombre de lecteurs. Eh bien pour ce lundi, c'est assez différent, puisque l'œuvre que nous allons mettre en avant devrait plus vous rappeler votre dernière cuite au bar que vos souvenirs d'enfance - quoique pour certains, sait-on jamais. Voici le "Martini", une construction puissante qui n'a jamais oublié votre foie. Alors on se réveille, on se concentre et on admire, hop, hop, hop !

Bon, comme vous pouvez le constater sur les images, le build est propre et très bien travaillé. Le boîtier est un Caselabs Magnum Sma8, une référence qui n'est pas forcément très connue. Ce boital a été modifié en façade pour accueillir du watercooling, de quoi caler pas mal de moulins afin de ventiler la bête. Vous constaterez que tout a été éclairé en blanc, afin de contraster les deux boucles de watercooling custom présentes dans l'engin, les couleurs sont flashy et rappellent la thématique Martini. C'est un projet ambitieux, autant par sa taille que le refroidissement embarqué - nous vous le détaillerons plus bas. Une distroplate sert de cache alimentation et vient apporter du cachet au rendu global, rien n'a été laissé au hasard, dans un mod totalement maitrisé.

Nous allons maintenant détailler le refroidissement, car il y a de quoi faire pour le coup. Nous avons donc deux loops de watercooling distinctes, de quoi apporter un dégagement calorique suffisant pour les composants du PC. Attention, accrochez-vous, nous avons un radiateur 480 mm au top et un 480 mm en bas - rooooh, il est ou le 360 mm en façade ? Un cooling énervé, estimé à 800W théorique en prenant la technique basique du 100W par 120 mm. La marque gagnante pour le refroidissement flotte n'est autre que… EKWB ! On ne s'y attendait vraiment pas ! On trouve donc un waterblock CPU EK-FB X99 Nickel et deux EK-FC1080 GTX Ti - Nickel - ca vous donne du coup, une idée de la config.

Y'a quoi dans ce PC mille dioux ? Eh bah une base un poil ancienne, mais pas à la rue non plus, avec un hexacore i7-6850K monté sur une ASUS X99 Deluxe-II et accompagné de 16 Go de Corsair Dominator Platinum. Ce n'est pas tout, vous trouverez pour la partie graphique, deux GTX 1080 Ti, le haut de gamme de l'époque, de quoi jouer en 4K dans de bonnes conditions. Ce sont des modèles Founders qui ont été privilégiés, avec le passage sous flotte, il est toujours plus simple de prendre le design de référence. Pour le stockage on trouve deux Samsung 850 EVO, des SSD format 2.5" de 1 To chacun et donc pour l'époque, de quoi installer les jeux sans concessions.

Processeur • Intel Core i7-6850K

Carte mère • ASUS X99 Deluxe II

Carte graphique • Nvidia GTX 1080 Ti Founders Edition X2

RAM • Corsair Dominator Platinum 3200 MHz (2X8 Go)

SSD • Samsung 850 EVO 1 To X2

Alimentation • Corsair AX1200i

Radiateurs • 2X 480 mm EKWB

Waterblocks • EK-FB ASUS X99 Nickel + EK-FC1080 GTX Ti Nickel X2

Réservoir • Non communiqué

Pompe • Non communiqué

Rallonges • Sleeved Cables CableMod

Moulins • ML120 + ML140 PRO LED Corsair

Boital • CaseLabs Magnum SMA8

Tadaaaaaaam, un super Timelapse !

Afin de rendre cet ordinateur encore plus séduisant - on y succomberait - le moddeur jesushoovy a fait le choix d'utiliser des backplates de ve V1 Tech, avec une customisation totale. On retrouve donc le logo Martini apposé sur les backplates GPU, de quoi renforcer encore plus l'esprit du build et surtout, améliorer le rendu global. Rien à dire, bien que cette création ne plaise pas forcément à tout le monde, le travail effectué est louable. Vous avez d'autres clichés ci-dessous, avec le Martini Racing totalement terminé. Malheureusement nous n'avons pas pu mettre la main sur des photos du workblog, seule la vidéo présentée précédemment montre quelque peu les étapes de la réalisation.

"Ah mais rené, qui a oublié les olives ?" "Un martini sans quelque chose à grignoter, c'est pas vraiment un apéro vois-tu." Au moins, on pourra se consoler avec les magnifiques clichés de backplate en mode zoomé, difficile de louper le logo quand même. Même les cablesmod sont aux couleurs de la marque. On pourrait croire que dans le monde du PC, il y a les fanboys de RGB et les fanboys d'alcool - nooon, c'est pas vrai, on retire. On espère que ce mod à base de vermouth et de gin vous aura plu, mais si vous n'avez pas de quoi vous acheter une telle machine, vous pouvez toujours demander au bar du village s'il en reste un peu.