Tiens, cela fait un petit moment que vous n'avez pas eu de modding - bon quelques semaines, ça va, on se calme - et c'est pour cela que nous avons une nouvelle création à vous présenter. Comment ça vous n'aimez que les boîtiers sobres style Fractal Design tout simples et fermés ? Il n'est pas question de ça aujourd'hui, puisque ce mod de chez Twister est totalement transparent et met réellement en avant la configuration. On vous dévoile le Project Crystalized 570X, entre monochrome et style gaming assumé. Le Workblog a été dévoilé sur la page de nos confrères de chez bit-tech.net et a débuté en décembre 2016 pour terminer en février 2017, une réalisation assez rapide quand même !

Commençons ! Bon vu le nom de la création, vous vous doutez sûrement que c'est un Corsair Crystal 570X qui a servi de base pour le build. Le châssis a été totalement modifié pour retirer les éléments métalliques noirs permettant la solidarité de la structure du boîtal. Eh oui, vu que cela ne tenait pas, le moddeur a donc réutilisé des éléments du boîtier pour en faire de "chevilles" de fixation et faire tenir l'ensemble. Il lui a aussi fallu créer un panneau arrière, pour remplacer les équerres PCI et l'emplacement pour l'IO Shield. C'est du plexiglas 10 mm qui a été usiné - probablement au laser - pour recevoir une belle gravure portant le nom de l’œuvre... pas mal du tout !

Les modifications sont assez impressionnantes, les pieds du boitier ont été remplacés par des modèles métalliques du plus bel effet. Le front panel a été repeint en gris métallisé, comme d'ailleurs toutes les pièces ayant des couleurs différentes dans le mod, ce qui a permis d'harmoniser totalement le rendu global. Le travail réalisé est conséquent, puisqu'en fin de compte, il est presque difficile de reconnaitre le boîtier d'origine.

Au niveau du design final, mis à part le PCB de la carte mère, tout est en harmonie, comme si une neige argentée avait recouvert les composants - classe. Bien entendu, le moddeur n'allait pas vous mettre un gros Noctua marronass pas beau dans le build, nous avons donc le droit à du watercooling custom. Les tubes sont aussi chromés avec une boucle rigide bien réalisée, boucle prenant en compte CPU et GPU. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé d'informations sur les références des compos du watercoulinge, on peut vous dire que c'est du EK, mais cela ne va pas vous avancer. Une partie de l’équerre supportant le waterblock GPU a même été modifiée avec le pseudo du moddeur, une petite signature discrète, mais bien pensée. Tout est super propre, cable management parfait, choix des barrettes DDR4 assez bien trouvé - bon, c'est un peu toujours les mêmes dans les builds - et finitions impeccables. On pourra reprocher cependant certaines choses (oh le rabat-joie), comme le manque d'un cache alimentation ou bien l'absence de panneau arrière, bien que cela laisse les supports maison visibles, cela rend malheureusement les câbles apparents.

Et la configuration dans cette histoire ? Eh bien, ce n'est pas ce qui actuellement vous fera le plus rêver sur terre, mais à l'époque cela avait le mérite d'envoyer pas mal. On retrouve un processeur i7-6700, pas le K, le normal, sans overclocking, un peu dommage dans un tel projet. Pourtant la carte mère, c'est du costaud, une Asus Maximum VIII Gene, qui a de quoi supporter de gros settings. Ah le GPU, rien ne tournerait sans lui, c'est une Asus GTX 1070 Strix qui a été utilisée, qui avait le mérite de faire tourner tous les jeux en 1080p sans broncher. Pour la mémoire vive, il fallait bien 32 Go de Corsair Vengeance Led White pour... euh pour faire joli en fait, soyons honnête deux secondes. L'alimentation, toujours dans la démesure, est une Corsair HX1000, beaucoup trop pour alimenter si peu de hardware, mais c'est le sponsor, alors c'est pardonnable !

Le mod est même passé sur Geforce Garage et s'est vu doté de quelques évolutions. Déjà, on trouve un passage au i7-7700K, un changement de carte mère en ASUS ROG Strix et un passage à une carte de vélocité supérieure, une GTX 1080 Ti. Pour couronner le tout, ce sont 32 Go de mémoire Dominator Special Edition Chrome qui ont été ajoutés, pour sublimer l'ensemble. Vous trouverez ci-dessous les specs du build final.

Processeur • Intel Core i7-7700K

Carte mère • Asus ROG STRIX Z270G

Carte graphique • ASUS STRIX GTX 1080

Boitier • Corsair Crystal 570X

RAM • 4X8 Go DDR4 Corsair Dominator Special Edition Chrome

Alimentation • Corsair HX1000

Ventilateurs • 6 X Corsair HD120 RGB LED

Watercooling • EKWB

Stockage • M.2 MP500 Corsair 480GB SSD

Et voici la partie bonus, elle est là, avec tout plein d'images du workblog et du mod avant finalisation. Vous pourrez voir les parties en plexiglas tout juste sorti de l'usinage et certains éléments pas encore montés, comme le waterblock, les pieds du boîtier ou bien la carte mère. Une image du réservoir custom est également dispo, assez classe franchement. On vous laisse admirer ces jolis clichés et consulter le lien du workblog un peu plus bas !