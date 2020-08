Les comparaisons entre ordinateurs portables sont souvent compliquées, parce qu'au moins deux éléments sont différents. C'est d'autant plus vrai que ça touche le processeur, la mémoire centrale, la puce graphique, comme on l'a vu avec Intel et son duel biaisé ne serait-ce par le GPU, voir ce billet.

Alors quand un constructeur fait exactement les mêmes machines, hormis forcément le chipset carte mère et le CPU, on sait qu'on va pouvoir réellement comparer les perfs directes, avec comme seule variable le CPU. Ca tombe bien, CLEVO a deux saucisses comme ça dans son catalogue.

C'est Techspot qui a fait le test, avec comme composants communs 16 Go de DDR4 3200, un SSD 512 Go M.2, et une RTX 2060. En différences, d'un côté il y a le Core i7-10750H, et de l'autre le 4800H. Le premier petit hic, c'est que d'un côté, on a un 6 coeurs / 12 threads qui pédale de 2.6 à 5 GHz, sans oublier les 12 Mo de L3, tandis que de l'autre, on a un 8 coeurs et 16 threads, qui va de 2.9 à 4.2 GHz, et 8 Mo de L3.

Comparer au final ces deux machines ne peut revêtir de l'intérêt qu'en jeu, parce qu'en applicatif, ça ne sert pas à grand chose. On ne compare pas des tomates du jardin et d'autres élevées sous serre. Second hic, il n'y a pas de test gaming. Dommage !