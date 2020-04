Après s'être très largement simplifié et démocratisé, comme toute activité et segment ayant atteint une certaine maturité, l'assemblage maison d'un PC et le hardware en général penchent de plus en plus vers le luxe dans l'espoir de créer une nouvelle niche profitable avec des produits uniques, mais aussi une tarification de moins en moins raisonnable.

La nouvelle marque Singularity Computers ne cache pas son orientation, son objectif est de rassembler et proposer une large gamme relativement unique en son genre - singulière, quoi - de produits haut de gamme ! Le catalogue comprendra ainsi de nombreux produits ayant affaire avec le modding, le câblage DIY, les loupiottes (RGB) et le refroidissement à eau (ça alors, qui l'eût cru ?), mais aussi des boîtiers promettant de faire vivre le watercooling comme jamais auparavant : Spectre 2.0 et Wraith !

Le Spectre 2.0 est véritablement le produit phare de cette annonce, compatible XL-ATX malgré un format moyen tour, la structure ouverte et squelettique du boîtier est pensée de A à Z pour le refroidissement à eau intégral du hardware ! Il se veut très personnalisable, notamment avec une multitude d'options proposées à l'achat, facile à assembler grâce à une structure simplifiée au maximum et il peut même être repeint. On n'abordera pas le côté pratique d'un tel boîtier, ce n'est pas l'objectif d'un boîtier comme le Spectre 2.0, ce dernier est un objet de pure vanité et luxe, pour lequel il faudra dépenser au moins 1500 € ! Un vrai poisson ? Oui, mais non.

Le constat est le même pour le Wraith qui reprend la majorité des traits et caractéristiques du Spectre 2.0, à la différence qu'il présente un facteur de forme Mini-ITX/DTX. Toujours très transparent, il est toutefois aussi un peu moins ouvert que le gros modèle et de ce fait se déguisera mieux en boîtier standard. Par contre, cela n'enlève en rien son orientation très watercoolée avec un bon nombre de composants du circuit déjà intégré dans une plaque de distribution latérale intégrale. À ce jeu, le Wraith se veut aussi toujours très modifiable, facile à démonter et personnalisable ! Le tarif pique moins, mais pique quand même : comptez avec un prix indicatif de 749 € !

Comme mentionné au début, Singularity propose aussi presque tout le nécessaire pour créer ou compléter votre circuit liquide : pompe, réservoir, liquide, embouts, tubes, etc. Mais l'on retiendra tout particulièrement l'offre valise pour prendre votre Spectre 2.0 en voyage avec vous en avion dans la soute, son propre coffre fait d'aluminium, d'acier et surtout d'un intérieur entièrement en mousse de 50 mm d'épaisseur, et celui-ci ne vous coûtera que 799,00 $ (899 € ?) ! Une valise de luxe pour un boîtier de luxe, et classe éco pour le proprio ! Eh oui, on vous avait prévenu...

Mais enfin, quand on songe à certaines solutions exclusives d'EKWB, par exemple celle-ci, les prix de base des deux boitiers ci-dessus paraitraient presque raisonnables, bien que le public visé ne soit pas exactement le même non plus.