GeForce Now adopte le DLSS 4.5, ouvre ses portes à Firefox et renoue avec GOG

L’année dernière, déjà à l’occasion de la Gamescom, NVIDIA avait fait plusieurs annonces majeures pour GeForce Now. Les principales étaient le passage à l’offre GeForce RTX 5080 pour les abonnés Ultimate, l’augmentation du débit maximal à 100 Mbit/s et l’ajout de la fonctionnalité Install-to-Play, laquelle a permis de décupler, un peu artificiellement, il faut bien l’avouer, le catalogue. Un an plus tard, et après finalisé la version Linux entre-temps, l’entreprise continue de bichonner son service de cloud gaming, bien qu’avec des ajouts moins marquants.

Du nouveau à l'automne

La première nouveauté était prévisible puisqu’elle concerne la DLSS 4.5 Ray Reconstruction. Disponible pour une trentaine de jeux via le programme Early Access de la NVIDIA App, cette version sera disponible via GeForce Now d’ici cet automne. Pour le moment, NVIDIA n’en dévoile guère plus. La société invite les utilisateurs à « rester à l’écoute des GFN Thursdays pour découvrir les bonnes pratiques permettant d’activer les remplacements de réglages du DLSS 4.5 ». Une formule assez alambiquée sur la forme, mais aussi sur le fond, d'autant que l’intérêt d’un tel service est aussi d’éviter aux utilisateurs de bidouiller pour obtenir les dernières fonctionnalités.

Par ailleurs, toujours à l’automne, GeForce Now recevra la prise en charge des Steam Machine avec Steam Controller (V2). NVIDIA précise que la manette de Valve, lancée en mai dernier, sera aussi supportée sur Windows et macOS « ultérieurement ». Au cas où, rappelons que le Steam Deck est déjà compatible avec GeForce Now. En conséquence, NVIDIA étendra bien « la compatibilité à l’ensemble de l’écosystème Steam » comme elle le prétend.

Du nouveau dès à présent

Le service élargit également ses portes d’entrée. Du côté des navigateurs, pour ceux qui ne souhaitent ou ne peuvent pas passer par l’application dédiée, il accepte désormais officiellement Firefox. Jusqu’ici, sous Windows, il se bornait à Chrome, Edge et Opera GX, trois navigateurs sous Chromium, donc basés sur le moteur de rendu Blink. Mozilla mouline pour sa part sous Gecko.

L’autre inclusion est celle d’un lanceur. L’intégration de GOG a été simplifiée. Le nouveau système de connexion unique permet d'associer son compte GOG à GeForce Now une seule fois. Les jeux compatibles de la bibliothèque sont ensuite synchronisés et accessibles sans nécessiter de reconnexion à chaque session.

De nouveaux titres présents sur ce lanceur ont d’ailleurs été ajoutés : Baldur’s Gate III, Clair Obscur: Expedition 33, Kingdom Come: Deliverance II, No Man’s Sky et Mount & Blade II: Bannerlord. Le communiqué suggère que d’autres le seront dans les prochaines semaines. Jusqu’alors, le catalogue GOG sur GeForce Now se limitait principalement aux jeux de la série The Witcher et à Cyberpunk 2077.

Si la collaboration entre la plateforme spécialisée dans les jeux sans DRM et le service de NVIDIA est en vigueur depuis 2020, elle semblait au point mort ces dernières années. Le fait que ce « réveil » se produise seulement quelques mois après la prise de pouvoir de Michał Kiciński reflète sûrement l'engagement de celui-ci à la raviver.