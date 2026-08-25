ASUS ROG dÃ©voile un OLED 720 Hz, enfin en FHD, et un Ã©cran IPS capable de monter Ã  920 Hz

Ã€ lâ€™occasion de la Gamescom 2026, la marque ASUS ROG dÃ©voile trois nouveaux modÃ¨les OLED de 24,5 pouces, avec des frÃ©quences de rafraÃ®chissement allant de 360 Ã 720 Hz. Et si cela ne vous suffit pas, un autre Ã©cran Fast IPS de 27 pouces pousse le curseur jusquâ€™Ã 920 Hz, mais sous rÃ©serve de gros compromis sur la dÃ©finition. Par ailleurs, ASUS prÃ©sente un autre Â« world's first Â» avec le ROG Strix XG27UCMG, premier moniteur gaming 4K Ã triple mode, capable de privilÃ©gier la dÃ©finition ou la frÃ©quence selon les besoins.

Trois modÃ¨les ROG Ace

La gamme ROG Ace sâ€™Ã©toffe donc avec trois moniteurs conÃ§us spÃ©cifiquement pour les joueurs compÃ©titifs : les ROG Swift OLED PG259QWS Ace, ROG Strix OLED XG259QDPG Ace et ROG Strix OLED XG259QDNS Ace. Tous adoptent une diagonale de 24,5 pouces et une dÃ©finition Full HD de 1 920 x 1 080 ; standard qui reste la norme dans lâ€™e-sport.

Le modÃ¨le le plus spectaculaire est le ROG Swift OLED PG259QWS Ace. Son Ã©cran Tandem WOLED de 24,5 pouces grimpe Ã 720 Hz, ce qui en fait, selon ASUS, le moniteur OLED le plus rapide Ã ce jour. Assertion qui valait jusquâ€™alors pour le ROG Swift OLED PG27AQWP-W, un 27 pouces Tandem OLED aussi capable de monter Ã 720 Hz, mais seulement en 720p (tandis que son mode natif QHD plafonne Ã 540 Hz, sans transition par du FHD entre les deux). En somme, le PG259QWS Ace nâ€™est donc pas le premier OLED 24,5 pouces capable de monter Ã 720 Hz, mais plutÃ´t le premier Ã le faire en 1080p.

La marque donne un temps de rÃ©ponse de 0,02 ms. La dalle bÃ©nÃ©ficie par ailleurs dâ€™une couverture de 99,5 % du DCI-P3, dâ€™un affichage 10 bits et dâ€™une luminositÃ© maximale de 1 700 cd/mÂ².

Vous vous en doutez, avec de telles frÃ©quences, ASUS ne sâ€™adresse Ã©videmment pas au joueur qui cherche simplement un Ã©cran confortable pour lancer quelques parties de Counter-Strike 2 le soir. Le PG259QWS Ace vise clairement les compÃ©titeurs et les environnements de tournoi. En tÃ©moigne la collaboration avec des joueurs professionnels et PGL afin dâ€™adapter certains Ã©lÃ©ments du moniteur aux contraintes de la compÃ©tition. Il intÃ¨gre notamment un Position Sensor. Capable de mesurer lâ€™inclinaison, la hauteur et la rotation de lâ€™Ã©cran, il doit permettre aux joueurs de retrouver prÃ©cisÃ©ment leur rÃ©glage habituel.

Les deux autres modÃ¨les jouent une partition un peu moins extrÃªme. Le ROG Strix OLED XG259QDPG Ace adopte une dalle QD-OLED RGB pouvant fonctionner jusquâ€™Ã 560 Hz, tandis que le ROG Strix OLED XG259QDNS Ace reprend cette technologie dans une version limitÃ©e Ã 360 Hz.

Ces trois rÃ©fÃ©rences sâ€™ajoutent Ã une quatriÃ¨me lancÃ©e il y a quelques semaines, le ROG Strix OLED XG259QWPG Ace. C'Ã©tait le premier reprÃ©sentant de cette gamme de moniteurs OLED orientÃ©s esport chez ASUS.

ModÃ¨le Type de dalle FrÃ©quence de rafraÃ®chissement Temps de rÃ©ponse LuminositÃ© ROG Swift OLED PG259QWS Ace 24,5" Tandem WOLED TrueBlack Glossy 720 Hz 0,02 ms 1 700 cd/mÂ² ROG Strix OLED XG259QWPG Ace 24,5" Tandem WOLED TrueBlack Glossy 540 Hz 0,02 ms 1 700 cd/mÂ² ROG Strix OLED XG259QDPG Ace 24,5" QD-OLED RGB avec revÃªtement antireflet et film BlackShield 560 Hz 0,03 ms 1 800 cd/mÂ² ROG Strix OLED XG259QDNS Ace 24,5" QD-OLED RGB avec revÃªtement antireflet et film BlackShield 360 Hz 0,03 ms 1 800 cd/mÂ²

920 Hz, mais pas sans compromis

Avec le ROG Strix XG27ACNS, nous retrouvons un 27 pouces basÃ© sur une dalle Fast IPS QHD. En QHD (2 560 x 1 440), elle peut fonctionner jusquâ€™Ã 475 Hz ; en Full HD, le compteur grimpe Ã 620 Hz ; et en 720p (1 280 x 720), il sâ€™envole Ã 920 Hz. ASUS annonce un temps de rÃ©ponse de 0,3 ms gris Ã gris, ainsi quâ€™une couverture de 95 % du DCI-P3 et une certification DisplayHDR 400.

Pourquoi pas, mais revient toujours la question que nous nous Ã©tions posÃ©e pour lâ€™UltraGear 25G590B, un moniteur qui propulse le 1080p Ã 1 000 Hz : qui peut rÃ©ellement exploiter 920 images par seconde ? DÃ©jÃ , il faut un PC capable de produire autant dâ€™images (mÃªme si c'est forcÃ©ment plus aisÃ© en 720p). Ensuite, on veut bien que les joueurs e-sport soient plus rÃ©actifs que notre grand-mÃ¨re, dâ€™autant plus quâ€™elle ne rÃ©agit plus Ã grand-chose Ã©tant morte depuis bien longtemps, mais ce ne sont pas non plus des extraterrestres. Bref, pour la grande majoritÃ© des utilisateurs, un Ã©cran 240 ou 360 Hz restera trÃ¨s largement suffisant, y compris pour du compÃ©titif. Quant au confort du 720p...

ROG Strix XG27UCMG, du triple mode jusqu'Ã la 4K

Enfin, ASUS pousse Ã©galement son concept Triple Mode sur le ROG Strix XG27UCMG, prÃ©sentÃ© comme le premier moniteur gaming 4K Ã triple mode. Sa dalle de 27 pouces peut afficher une dÃ©finition 4K Ã 240 Hz, passer en QHD Ã 400 Hz en overclocking ou descendre en Full HD Ã 488 Hz. Ici, cette polyvalence nous paraÃ®t nettement plus intÃ©ressante pour alterner entre jeux solo et titres compÃ©titifs sans changer de moniteur.

Quoi quâ€™il en soit, la sociÃ©tÃ© nâ€™a pour lâ€™instant communiquÃ© ni tarif ni date de disponibilitÃ©. Vous pouvez consulter le communiquÃ© via ce lien. Les Ã©crans Ã©voquÃ©s dans ce papier partagent l'affiche avec d'autres produits. Une souris ROG Spatha X 65K et une ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT Onimusha Special Edition, entre autres.