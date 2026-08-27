Samsung dégaine quatre moniteurs Odyssey, jusqu’à 1 100 Hz

Voilà de quoi relancer le débat sur les fréquences de rafraîchissement gigantales que la majorité des joueurs ne sont pas capables de discerner. À l'instar d'Asus, Samsung a mis à profit la Gamescom 2026 pour dévoiler sa nouvelle génération de moniteurs Odyssey. La marque coréenne fait monter les mises, avec l'Odyssey G6 G60H, un modèle Fast IPS. Il n'est pas seulement capable de 920 Hz comme celui de sa concurrence, ou même de 1 000 Hz comme l’UltraGear 25G590B ; il passe carrément à 1 100 Hz. Il débarque escorté d'un trio d’écrans OLED dont le plus véloce culmine à 720 Hz.

G6 G60H, c'est finalement 1 100 Hz

L’Odyssey G6 G60H est un modèle 27 pouces. Il avait été présenté une première fois fin 2025. À l’époque, le communiqué parlait de 1 040 Hz. En huit mois, il a donc gratté quelques Hz supplémentaires. Samsung écrit à ce propos : « Il [le G6] s’appuie sur le modèle présenté au CES 2026, avec des caractéristiques finales revues à la hausse pour son lancement ».

La dalle affiche une définition native de 2 560 x 1 440 pixels et peut fonctionner jusqu’à 600 Hz dans ce mode. Mais pour profiter du 1 100 Hz, il faut descendre en HD, donc en 720p. Le temps de réponse annoncé est de 1 ms.

Trois OLED pour compléter la gamme

Samsung a également trois nouveaux Odyssey OLED dans ses cartons.

Le G9 G95SJ est un moniteur incurvé de 42 pouces muni d’une dalle QD-OLED de cinquième génération, Penta Tandem, au format 32:9. Sa définition native de 5 120 x 1 440 pixels gère du 360 Hz. En mode Dual Mode, il peut toutefois basculer en 2 560 x 720 pixels pour atteindre 720 Hz. Son temps de réponse annoncé est de 0,03 ms, tandis que la luminosité maximale est de 1 300 cd/m².

Le G8 G80SJ adopte un format plus raisonnable de 32 pouces, toujours avec une dalle QD-OLED Penta Tandem. Il propose cette fois trois modes d’affichage : 4K à 360 Hz, QHD à 520 Hz et Full HD à 680 Hz. Samsung annonce là encore un temps de réponse de 0,03 ms. La firme met en avant une connectique DisplayPort 2.1 UHBR20.

Enfin, le G7 G75SJ vise ceux qui veulent surtout une grande surface d’affichage pour une immersion maximale dans les jeux. Cet OLED de 42 pouces affiche une définition 4K à 165 Hz. et une courbure de 1 000R.

Samsung n’a pas encore communiqué les tarifs de ces quatre modèles. L’entreprise les range dans sa gamme Odyssey 2027 et prévient que la disponibilité variera selon les marchés. Ne les attendez donc sans doute pas avant la fin d’année.