Intel imagine des Super Cœurs pour muscler le mono-thread

Un brevet déposé par Intel et qui fait l’objet de discussions sur Reddit décrit une approche pour améliorer les performances en mono-thread. Désignée sous l’appellation Software Defined Super Cores (SDC), elle consiste à fusionner dynamiquement deux cœurs physiques ou plus afin qu’ils exécutent en coopération un seul thread — tout en apparaissant au système d’exploitation comme un unique cœur logique.

Intel découvre que l'union fait la force

Pour les tâches très dépendantes d’un seul thread, les documents présentent un processeur capable d’entrer en mode fusionné, créant un « super-cœur » apte à traiter plus d’instructions par cycle, sans augmenter la tension ni la fréquence — ce qui améliorerait potentiellement le rendement énergétique. Concrètement, le flux d’instructions est découpé en segments répartis entre les cœurs fusionnés, qui coopèrent via des tampons dédiés et des canaux de communication rapides pour assurer le respect de l’ordre mémoire et des transferts de données.

Cette méthode nécessiterait toutefois une communication inter-cœurs à très faible latence, une synchronisation rigoureuse et une planification logicielle adaptée pour que les applications en tirent un réel bénéfice. Avec, forcément, un rôle déterminant des compilateurs pour exploiter pleinement ce mécanisme (ce qui n’est pas sans rappeler la série Itanium, dont les performances dépendaient elles aussi fortement des compilateurs et des optimisations logicielles — pour le destin que l’on connaît). Sur le papier, cette approche serait un moyen d’accroître les performances en mono-thread, au-delà du traditionnel recours à des gravures plus fines ou à des cœurs toujours plus puissants.

Si vous parcourez le fil Reddit, certains commentaires rapprochent ce concept du Clustered Multi-Threading (CMT) d’AMD Bulldozer. Mais la méthode d’Intel consiste à fusionner des cœurs entiers matériellement indépendants (d’où le nom Super Cœurs Définis par Logiciel). Le CMT visait plutôt à pallier la conception même des Bulldozer, qui regroupaient les cœurs par paires au sein de modules. Il y a également des spéculations liant cette approche au projet avorté Royal Core d’Intel. Les contours de ce dernier portaient aussi sur un boost massif des IPC. Comme toujours avec ce type d’expérimentations, rien ne garantit qu’elles se concrétiseront un jour.