Scoop : un SSD de 57 Go/s, ça poutre, mais ça ne sert à rien

Laissez tomber votre vieux SSD PCI-E 4.0 et passez au PCI-E 5.0. Et au RAID de SSD. Et pourquoi pas à 8 SSD en RAID tant qu'à faire. C'est en tout cas ce dont Highpoint aimerait vous convaincre avec sa Rocket 1608A. Dans les faits, il s'agit d'un gros bout de PCB de 28x10 cm et qui abrite 8 slots M.2 et un contrôleur Boradcom. Celui-ci fournit 48 lignes PCI-E 5.0 : 16 vers le CPU, et 32 pour les SSD, de sorte que chacun dispose bien de ses 4 lignes à pleine vitesse.

TechPowerUp a testé le bouzin avec 8 SSD Phison Gen 5 de provenance variée — Corsair, PNY, MSI, Teamgroup, ADATA, bref ils ont fait les poubelles de Pascal. Il en résulte 57 Go/s sous Crystal Disk Mark, avec des paramètres de tests étudiés pour faire cracher les Go/s au logiciel qui, autrement, plafonnait à 12 Go/s. On vous passe la foule de contre-performances, d'incompatibilités et d'étrangetés, vous n'aurez qu'à lire le test pendant votre pause caca déjeuner.

Le test de la Rocket 1608A de Highpoint par TechPowerUp, c'est par ici

Cet article révèle toutefois quelque chose de plus profond. Malgré des débits impressionnants, la carte s'en sort à peine mieux qu'un simple SSD M.2 grand public. Et encore, ça, c'est quand elle ne fait pas carrément moins bien. La cause principale : les IOPS ne progressent pas et restent similaires à un unique SSD. Notre test du Crucial T500 montre bien que malgré des débits deux fois moindres en séquentiel par rapport à son grand frère le T700, les débits aléatoires en Q1T1 — c'est à dire sans paralléliser les accès — sont meilleurs que sur le T700. Et pour un tarif 40% moins important et des performances par ailleurs très convaincantes, il devient compliqué de justifier l'achat d'un T700.

Pire encore pour le cas Highpoint, qui dit RAID et contrôleur PCI-E dit aussi latence supplémentaire. Ce qui prouve une fois encore que le RAID 0 de SSD n'a guère d'intérêt, sauf à vouloir copier des données à gogo. Ca servait bien du temps des HDD et de leurs débits moisis, mais c'est hélas un concept qui a tendance à rester dans l'inconscient collectif. Les RAID orientés mirroring/sécurité, eux, peuvent tout à fait se justifier.

C'est également un problème plus large pour le secteur des SSD, qui après avoir réussi une véritable révolution dans le monde du PC il y a un peu plus de 15 ans, a désormais un peu de mal à innover et apporter un vrai gain par rapport aux SSD Gen 3 ou Gen 4. Les performances des SSD progressent lentement, à l'exception notable des débits séquentiels. Et manque de bol, c'est sur ce point que les marketeux décident de communiquer alors qu'on sait depuis longtemps qu'ils n'apportent que peu de confort supplémentaire. Cette carte Highpoint en est l'illustration parfaite.

C'est aussi pour cette raison que notre protocole de test des SSD fait la part belle aux performances pratiques, et pas seulement aux tests synthétiques comme Crystal Disk Mark. Et aussi pourquoi les variantes PCI-E 5.0 à base de Phison E26 nous laissent, pour le moment, relativement pantois. Nous leur préférons généralement un bon modèle PCI-E 4.0, pour des performances pratiques similaires et un prix bien plus doux.