Valve plancherait sur un hero shooter en 6v6 appelé Deadlock

Omniprésent sur l’écosystème gaming PC avec sa plateforme Steam, ses jeux à succès comme Counter-Strike 2 ou Dota 2 – deux des titres les plus joués sur cette plateforme – et désormais également pourvoyeur de consoles portables grâce à son Steam Deck, Valve est une entreprise dont les projets sont scrutés par certains, désirés par d'autres. Si c’est votre cas, sachez que l’entreprise fondée par Gabe Newell en 1996 est soupçonnée, depuis plusieurs mois, de préparer un nouveau jeu. Il s’appellera finalement Deadlock à en croire Gabe Follower, un data miner/insider de CS. Cette titre s’annonce comme un jeu multijoueur compétitif à base de héros. La suite non-VR de Half-Life Alyx ou nouveau Portal ne semble donc pas dans les cartons du studio…

Tel que rapporté ci-dessus, les rumeurs autour d’une nouvelle production signée Valve vont bon train depuis quelques mois. Elles faisaient initialement état d’un titre appelé Neon Prime. Selon le divulgateur susmentionné, qui a de bons antécédents, le jeu s’appellera finalement Deadlock.

Deadlock. Next Valve game. Previously known as Neon Prime, Citadel. Competitive third person hero-based shooter. 6 vs 6 battling on huge map with 4 lanes. Usable abilities and items. Tower defense mechanics. Fantasy setting mixed with steampunk. Magicians, weird creatures and…