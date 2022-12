Les bonnes vibes du Comptoir, sur un fond de f0nk

Comptoir à la bourre, Comptoir... à la bourre. Mais comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, et que nous sommes en plein entre-deux, ces quelques mots vous sont destinés à vous, nos chers lecteurs, fidèles ou occasionnels. Le Comptoir via l'ensemble de ses acolytes vous souhaitent d'excellentes fêtes de fin d'année, pour Noël on ne doute pas un instant que l'état de grâce vous a atteint, mais il reste encore une étape avant d'enterrer 2022. Profitez donc de ces moments précieux pour relâcher la pression – pas trop quand même, ça pourrait être mal perçu – et surtout de profiter des instants de partage traditionnellement marqués à cette époque de l'année.

Ce bon vieux Leonard disait qu'il n'est aucune chose qui aille plus vite que les années (à part une BX turbo 16). Et ces dernières 8784 heures ont comme d'accoutumée été dotées d'une célérité certaine, aussi vrai que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son (c'est pourquoi bien des gens ont l'air brillants jusqu'à ce qu'ils l'ouvrent). Le Comptoir, fort de ce constat, s'accorde quelques jours de repos, et pour une fois celui-ci sera total. L'équipe a besoin de se ressourcer, ayant été particulièrement mise en contribution depuis septembre pour certains ou tout simplement toute l'année pour d'autres. On souffle et on se revoit dans quelques jours !

« Fouyouyou elle est passée vite celle-là »