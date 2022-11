S06E45 • 14 novembre - 20 novembre 2022

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Beat Hazard 3 est sorti en accès anticipé le 14 novembre et a été développé par Cold Beam Games. Jeu de tir et de rythme en même temps où la musique est au centre de... bah de l'univers, puisque c'est elle qui le façonne et qui crée les niveaux du jeu. Plus d'infos →

Dispo sur PC

Bendy and the Dark Revival est sorti le 15 novembre et a été développé par Joey Drew Studios. Jeu de survie horrifique en vue à la première personne, y'en a qui aiment, mais faudra avoir le cœur bien accroché quand même. Noundidiou la bonne chair de poule ! (cest bon, le poulet) Plus d'infos →

Dispo sur PC

Call of Duty: Warzone 2.0 est sorti le 16 novembre et a été développé par énormément de monde. Que dire si ce n'est que c'est la version "améliorée" de Warzone, le battle royale associé à Call of Duty, qui se prend un magnifique shitstorm sur Steam ? Bah rien d'autre. Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1

Goodbye World est sorti le 16 novembre et a été développé par YO FUJII. Un OVNI qui nous vient du Japon et qui mixe le roman visuel, les puzzles et les phases de plateforme. C'est assez chelou, dispo en anglais au mieux (pas de français), mais c'est une expérience que vous n'oublierez pas. Plus d'infos →

Dispo sur PC/NS

Pentiment est sorti le 15 novembre et a été développé par Obsidian Entertainment. Un jeu d'aventure au style particulier dont l'action se déroule au Moyen Âge, avec la violence inhérente à cette période et les mœurs qui vont bien aussi d'ailleurs... Plus d'infos →

Dispo sur PC/XBX/XB1

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales est sorti sur PC le 18 novembre et a été développé par Insomniac Games et Nixxes Software. Après le jeu principal il y a quelques semaines, voici le standalone qui est dans la même veine et qui fleure bon l'action et l'aventure. Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/PS4

Somerville est sorti le 15 novembre et a été développé par Jumpship. Un jeu d'aventure en 3D, une catastrophe (pas du jeu en lui-même hein), de la science-fiction... Trois ingrédients pour vous fournir quelques heures de divertissement et d'émotions grâce à un récit riche. Plus d'infos →

Dispo sur PC/XBX/XB1

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me est sorti le 18 novembre et a été développé par Supermassive Games. Quatrième épisode de la saga The Dark Pictures lancée par Bandai en 2019, on reste dans le narratif pseudo horrifique à base de QTE, de sursauts et d'adolescent(e)s. Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1

We Who Are About To Die est sorti en accès anticipé le 14 novembre et a été développé par Jordy Lakiere. Choisissez un gladiateur, personnalisez-le à loisir et entrez dans l'arène pour des combats un peu pourris et pourtant mémorables, ou quand un jeu est amusant, tout simplement. Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/XBX

ZERO Sievert est sorti en accès anticipé le 15 novembre et a été développé par CABO Studio. Jeu de tir vu du dessus tout simple mais beaucoup plus complet que ce qu'on pourrait penser, avec même de la génération procédurale dedans. Plus d'infos →

Dispo sur PC

Pokemon Violet & Pokemon Écarlate sont sortis le 18 novembre et ont été développés par Game Freak. On ne présente plus la licence, on était obligés d'en parler. C'est fait. Ça sort sur Switch. Circulez. Plus d'infos →

Dispo sur NS



• Correctifs, DLC, blabla...