Nous avons pris l'habitude de commencer nos bons plans par incontournables, des musts have, et généralement il s'agissait de produits de chez Logitech. Ça tombe bien du produit Logitech il y en a et on retrouve d'ailleurs notre souris préférée, la G502 Hero, à moins de 40 balles. Pas chère ne veut pas dire moins équipée, vous aurez donc droit au gros capteur Hero 25K de la marque, aux masses additionnelles, à la molette débrayable et aux 11 boutons programmables. Sur Cdiscount vous aurez en plus un tapis de souris G204 dans le lot. Et si vous préférez la version remastérisée, elle est affichée à moins de 65 € dans sa version blanche. Nos liens sont juste en dessous.

Du côté des périphérique Logitech toujours, le G915 TKL Lightspeed avec des switchs Tactil est vendu 126,08 € chez Amazon. Ce clavier à la finition irréprochable, est très confortable et offre une autonomie de 40h d'après la fiche du constructeur. Attention tout de même, le format TKL est dépourvu de pavé numérique. Vous le trouverez en suivant notre lien.

On reste sur du sans fil, avec cette fois la souris G Pro. Comme tous les modèles de la gamme, elle embarque le fameux capteur Hero 25K qui vous permet de pousser la bête jusqu'à un surhumain 25600 DPI. Elle offre également un design ambidextre et six boutons qu'il est possible d'agencer selon les besoins. Sa grande soeur Superlight lui fait cruellement de l'ombre, mais à 64,99 €, elle se défend bien la bougresse. Si vous recherchez un mulot de compétition, suivez notre lien.

Comme on n'est pas des fanboyz, on vous parle aussi de notre clavier, celui qui sert à rédiger cette brève. Le Roccat Vulcan TKL voit son prix fondre comme neige au soleil. La version TKL, toujours dépourvue de pavé numérique, garde le design aérien du Vulcan 120, grâce aux touches framless en PBT dont il est équipé. Vous pouvez trouver la version Pro avec des switchs Titan optiques à 84,99 €, la version classique quant à elle est affichée à 89,99 €, et est équipée de switchs linéaires cette fois. Nos liens sont en dessous si ce modèle vous intéresse. Et si le pavé numérique est une contrainte nécessaire à votre utilisation, le 120 AIMO lui passe sous les 100 €.