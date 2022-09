Le boîtier aux milles facettes (ou p't'êt' que 5 ?)

Connaissez-vous la marque Geometric Future ? Pas encore ? Alors il est temps pour nous de vous la présenter. Cette marque chinoise fait son apparition en 2020 et se met à produire des boîtiers PC dont le design est réduit au plus simple. Généralement monolithiques, la ligne est droite, les coins saillants et rien ne dépasse de ces châssis. Ce qui fait la différence selon la marque, ce sont les matériaux qu'elle utilise. L'acier et le verre trempé se sont généralisés, mais le celluloïd un peu moins. C'est d'ailleurs de cette matière qu'est recouverte la façade du Model 8 que nous testons, dans sa version Celluloid donc. Allons faire le tour du propriétaire.