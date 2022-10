C'est devenu une évidence. À force de peaufiner les puces mémoire, les constructeurs finissent toujours par proposer toujours plus rapide et plus performant, jusqu'à la génération suivante, et ainsi de suite. Ce premier jet de DDR5, qui a débuté l'année dernière avec l'arrivée d'Alder Lake, a quand même bien progressé, puisqu'on est passé de la DDR5 6000 à la DDR5 7200. Et depuis quelques semaines, des annonces sont faites pour la DDR5 7600. C'est G.Skill qui s'est fait flasher le premier, mais il va être rejoint par T-Force, la branche gaming de Teamgroup.

Ce dernier profite du lancement de Raptor Lake (lire le test dans nos colonnes du 13900K et du 13600K) pour balancer sa DDR5 7600 cas 36-46-46-84-130. Ainsi, avec sa Delta RGB, la firme couvre toutes les fréquences, depuis la DDR5 4800 à la DDR5 7600, en passant par les 5200, 5600, 6000, 6200, 6400, 6600, 6800, 7000 et 7200. Ça ferait presque trop de références, mais l'essentiel est de trouver chaussure à son pied selon son budget. Par contre, on ne connait ni prix ni date de disponibilité, mais comme toujours, le flagship d'une gamme, quelle qu'elle soit, ne constitue jamais la bonne affaire financière, juste le bousin le plus rapide du moment. Qui sera le premier à taper les 8000 ? Les paris sont ouverts !