Si la VR a du mal à convaincre — entre le motion sickness et le prix d’entrée toujours rebutant sachant que le casque n’est pas encore capable de se substituer totalement à un moniteur —, les titres compatibles sont de plus en plus nombreux. Pour autant, si l’adaptation VR n’est pas proposée par les développeurs, cela peut être aux joueurs s’y connaissant en modding de faire le boulot, et c’est ce que nous constatons ici avec une adaptation VR de Half Life 2, le célèbre FPS de Valve.

Mis au point par la Source VR Mod Team, le bousin — encore en bêta — est désormais publiquement téléchargeable sur Steam, et plutôt bien fichu. Mouvements de la tête, système de visée des armes : l’essentiel est bien là, même si nous sommes plus que sceptiques à la vue du zoom proposé par l’arbalète, ainsi que l’absence de guide des mitrailleurs fixes. Certes, l’élément était déjà absent du jeu de base, mais en VR, la maniabilité risque d’être d’autant plus dégradée.

Par contre, si vous êtes sujet à la cinétose (le mal des transports, quoi !), il va falloir abuser du Mercalm : le système de téléportation, bien que prévu, n’est pas encore implémenté et ne le sera probablement jamais sur les véhicules. De quoi sacrément vous filer la gerbe si vous n’êtes pas habitués… Du côté du prix, c’est gratuit si vous possédez le jeu de base, et compatible avec tous les casques supportant SteamVR. Pas cher, le train VR pour City 17 ! (Source : TechSpot)