Pascal a été une réussite pour le caméléon, qui en a vendu des camions entiers. Et en haut de la liste, AMD ne pouvait rivaliser avec la GTX 1080 Ti, seule la RX Vega 64 de 2017 avait comme concurrente directe la GTX 1080. On a vu il y a quelques jours que cette dernière, qui avait la main sur sa rivale, l'a cédée 5 ans plus tard, de peu, et au gré des années. Pour 600 $, c'était un choix pertinent, mais celui qui se retrouve avec ce modèle, et qui voudrait changer aujourd'hui, pourrait être décontenancé de ne pas avoir de comparaison directe avec Ampere. Cette génération étant amenée à disparaitre, et bénéficiant de tarifs normalisés, voire mieux que le MSRP au gré des promotions, pourrait constituer un choix pertinent vert, ou rouge avec les équivalences connues avec RDNA 2 en rastérisation.

Techspot propose un duel GTX 1080 et RTX 3050 qui tourne autour des 300 $, donc 350 € globalement chez nous avec l'euro faiblard que nous possédons actuellement. En 1080p et 1440p, notre confrère a passé les deux candidates au révélateur. Les résultats sont déroutants. La RTX 3050 est 6 et 7 % plus lente que sa vieille soeur respectivement en 1080p et 1440p. À l'issue du test, on peut dire que la RTX 3060 serait un pwal au-dessus de la GTX 1080, voilà donc qui pose les bases d'une comparaison actualisée pour quiconque veut changer sa mémé Pascale, mais qui ne sait pas trop vers quoi s'orienter pour avoir plus de perfs.