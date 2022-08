Le Steam Deck est toujours sur la plus haute marche du podium des meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions), comme quoi la bébête rapporte un max. Mais on a aussi des jeux vidéo dans le classement, eh oui, qui l'eut cru. Le retour de Destiny 2 est évidemment notable, merci la nouvelle extension, et le bon TWW3 se permet de passer une petite tête également, ça fait plaisir. En tout cas, ça bouge bien, et on pourra également mentionner l'arrivée d'Hogwarts Legacy malgré une sortie repoussée à février 2023. Va comprendre, Charles...

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 34

Semaine 33 Semaine 32 1 Steam Deck Steam Deck Steam Deck 2 Destiny 2: Lightfall + Annual Pass Marvel’s Spider-Man Remastered Marvel’s Spider-Man Remastered 3 Total War: WARHAMMER III Cult of the Lamb Marvel’s Spider-Man Remastered 4 Marvel’s Spider-Man Remastered Farthest Frontier Cult of the Lamb 5 Cult of the Lamb Stray Farthest Frontier 6 Total War: WARHAMMER III - Champions of Chaos FIFA 23 Two Point Campus 7 F1 Manager 2022 Elden Ring Stray 8 Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition Ready or Not Cyberpunk 2077 9 Hogwarts Legacy Valve Index VR Kit Guilty Gear -Strive- Season Pass 2 10 NARAKA: BLADEPOINT CS:GO Prime Status Upgrade CS:GO Prime Status Upgrade

En ce qui concerne les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), Du grand classique, il faudra encore patienter quelque peu avant de voir le classement bouger puisqu'on sait maintenant qu'il est rythmé par les sorties les plus récentes. Et pas n'importe lesquelles, les "grosses" sorties, les AAA, oui madame, oui monsieur. Bref, on patiente, et en attendant, on constate.