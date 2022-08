On passera une fois de plus sur le Steam Deck qui n'en finit pas d'affoler le classement avec sa première place depuis plusieurs semaines, en revanche on va pouvoir s'attarder sur quelques titres qui font plaisir. On pense à Spider-Man, qui fait fort niveau revenus, mais également Cult of the Lamb que peu de monde a vu venir et qui reçoit un accueil très favorable malgré les quelques bugs encore rapportés par-ci par-là. Mention spéciale aussi à Farthest Frontier, présenté dans le Gamotron S06E32 parce qu'on a du pif (et des chevilles d'une souplesse incroyable), il faut bien le dire.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 32

Semaine 31 Semaine 30 1 Steam Deck Steam Deck Steam Deck 2 Marvel’s Spider-Man Remastered Stray Stray 3 Marvel’s Spider-Man Remastered Marvel’s Spider-Man Remastered - Pre-order Digimon Survive 4 Cult of the Lamb Rust No Man's Sky 5 Farthest Frontier Raft Marvel’s Spider-Man Remastered 6 Two Point Campus The Forest Valve Index VR Kit 7 Stray Elden Ring Elden Ring 8 Cyberpunk 2077 Valve Index VR Kit Raft 9 Guilty Gear -Strive- Season Pass 2 Project Zomboid Red Dead Redemption 2 10 Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V CS:GO Prime Status Upgrade

Du côté des ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), on fait un constat simple, qui est d'ailleurs souvent le même et qui donne son titre à ce billet... En fait on n'a même plus envie d'analyser la chose, vous y arriverez seuls, m'enfin quand même ! Après tout ce temps, voir une extension des Sims autant se vendre au format boîboîte, ça donne le tournis. On rappelle que le titre Les Sims 4 est sorti en 2014. Quand même ! Bref, pour le reste, du classique, on passe donc la main à vos yeux. Et à votre cerveau.