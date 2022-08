Tadam, un jeu Sony vient d'arriver sur PC, c'est Spider-Man Remastered. Le portage a été réalisé par le spécialiste Nixxes, racheté par Sony il y a quelques années, et qui fait des portages admirables de stabilité et de réussite. Il faut également ne profiter, parce que c'en est fini des films Spider-Man dans l'univers Marvel depuis moins d'un mois. Bref, tout cela nous amène à ce jeu paru il y a quelques jours sur PC, optimisé pour nos bécanes. L'homme-araignée réagit au doigt et à la toile, virevolte avec aisance, ça répond du tac au tac même s'il est besoin de s'adapter au joypad quelques minutes, ça fourmille de détail, les voix françaises sont robustes et collent parfaitement, vous reconnaitrez la plupart des voix, la direction artistique colle bien à l'esprit des films récents, on semble deviner le genre de réponses que ferait Tom Holland dans ces situations. Techniquement, Sony n'avait pas su choisir à l'époque entre FSR et DLSS, il pousse encore plus loin le bouchon avec cet opus, incluant du TAA, du DLAA (antialiasing tartiné de sauce AI nécessitant les tensor cores des RTX et donc spécifique du caméléon), du DLSS dans sa version 2.4.12, et même du FSR 2. Il y a également du ray tracing, particulièrement sur les reflets et les détails des objets. Nous avons donc analysé tout ça dans une vidéo que voici, mais que vous pouvez voir en plein écran en 4k60 également :

Nous avons ressorti la RTX 3080 Ti pour les rushes d'acquisition, car elle permet d'enregistrer à 240 Mbps en UHD sur notre carte d'acquisition, là où la RX 6900 XT limite à 130. L'objectif étant d'enregistrer le plus haut possible pour que la compression vidéo YouTube ne dégrade pas trop la finesse, et vous permette de voir des différences, de conserver le visuel que nous obtenons sur notre machine. Pour les benchmarks, vous trouverez du QHD et de l'UHD, sur ces deux cartes concurrentes. Le TAA est excellent, le DLAA est un peu moins bon en performance, mais lisse moins les détails comme un filtre sharp le ferait, le DLSS 2 est, dans sa dernière version, parfait, le FSR 2 offre moins de performance que le DLSS 2, souffre parfois de clipping sur les objets, mais est bien meilleur que celui que nous avions vu sur Tiny Tina's Wonderlands. Pas de ghosting apparent ou évident avec les deux upscaling concurrents. Le Ray Tracing sur ce jeu, et donc ciblé sur les réflexions, est un modèle du genre, une réussite visible, ils sont rares les jeux à pouvoir s'en vanter. D'un point de vue performance, on notera que la RTX 3080 Ti peut se passer de DLSS en UHD détails au maximum avec Ray Tracing activé, ce que ne peut bien sûr pas la RX 6900 XT, qui assure quand même le coup en QHD, mais s'effondre en UHD avec RT. Retrouvez également toutes nos vidéos sur le lien ci-dessous.