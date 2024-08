Gamescom 2024 : de Civilization VII à Goat Simulator Remastered, voici de quoi vous amuser

Vous êtes certainement au courant que l’édition 2024 de la Gamescom se déroule en ce moment à Cologne. Dès l’ouverture, plusieurs jeux attendus — à des échéances plus lointaines que Warhammer 40K : Space Marine 2 et Star Wars Outlaws — et parfois désirés de longue date ont été présentés. Voici un petit tour d’horizon des productions assez populaires qui méritent un petit coup d’œil. L’objectif n’est bien sûr pas de vous présenter un panorama exhaustif des annonces du salon, mais simplement de couvrir certains titres phares, en particulier ceux pour lesquels les développeurs ont présenté des séquences de gameplay un tantinet consistantes — pas seulement des cinématiques léchées et souvent non-représentatives du produit final.

Choisissez votre animal-totem © Pyschologie positive bullshit magazine Goat Simulator Remastered

Kingdom Come : Deliverance 2

0n commence par Kingdom Come : Deliverance 2. Warhorse a présenté 25 minutes de gameplay. Nous retrouvons Henry de Skalitz, le protagoniste du premier opus (paru en février 2018). Le pécore devenu chevalier reprendra du service en février 2025. Les configurations minimales restent inconnues à ce stade, mais Daniel Vavra, cofondateur du studio Warhorse, avait précédemment indiqué qu’une RTX 4080 Super permettrait de jouer en 4K / Ultra à 60 images par seconde. Comme le premier épisode, cette suite exploite le CryEngine.

Sid Meier’s Civilization VII

Autre jeu forcément très attendu, Sid Meier’s Civilization VII. Inutile de présenter cette série culte ; rappelons juste qu’elle a été amorcée en 1991 par le tout premier Sid Meier's Civilization, alors édité et développé par MicroProse. Le dernier opus en date, Sid Meier's Civilization VI, date de 2016. Sid Meier's Civilization VII sortira l’année prochaine, plus précisément le 11 février 2025. 2K Games et Firaxis Games montrent de nombreuses phases de gameplay dans la séquence ci-dessous.

Crimson Desert

Changement total de registre avec Crimson Desert, une production signée Pearl Abyss, un studio notamment connu pour Black Desert. Crimson Desert est un un jeu d'action et d'aventure en monde ouvert. Pas encore de date de sortie officielle (l’officieuse est le deuxième trimestre 2025), mais de nombreuses vidéos de gameplay désormais disponible sur la chaîne Crimson Desert. Nous n’en mettons qu’une pour ne pas surcharger, mais vous savez où chercher si vous souhaitez en découvrir davantage.

Borderlands 4, Path of Exile 2, Dune: Awakening, Mafia: The Old Country et Starfield Shattered Space

On termine pas une liste pêlemêle de plusieurs titres qui n’ont eu droit qu’à de courtes vidéos de présentation.

Gearbox a profité de la Gamescom pour officialiser Borderlands 4 via une bande-annonce totalement inintéressante. Seule info à retenir : l’arrivée de Borderlands 4 en 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Borderlands 3 date de septembre 2019 ; espérons que ce cinquième opus redorera le blason de cette licence un peu écornée par le dernier titre.

C’est un titre attendu par les fans de hack ’n’ slash depuis plusieurs années : Path of Exile 2 débarquera en early access le 15 novembre prochain. Grinding Gear s’est contenté de la petite vidéo de présentation qui suit.

Du côté de Funcom, on trouve Dune Awakening, un jeu de survie multi. Ce titre exploite l’Unreal Engine 5 avec Nanite et Lumen. Parution prévue en 2025, à une date encore indéfinie.

Très appréciée de certains joueurs, la licence Mafia accueillera un nouvel épisode intitulé Mafia : The Old Country. Édité par 2K et développé par Hanger 13, il sortira en 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.

On termine avec la première extension pour Starfield, Starfield Shattered Space. Elle sera disponible le 30 septembre prochain. La seconde bande-annonce ci-dessous met l’accent sur la mise à jour gratuite de Starfield, désormais déployée. Celle-ci ajoute une fonctionnalité demandée de longue date par les joueurs : un véhicule terrestre REV-8.

En bonus, un titre que vous attendiez certainement avec la plus grande impatience : Goat Simulator Remastered de Coffee Stain. Sortie prévue en 2024.