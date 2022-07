Au final, ce qui importe, ce n'est pas la période, on s'en fiche de savoir si machin est en vacances ou truc fait sa rentrée. La question qu'on se pose, c'est : quoi de neuf au niveau des ventes de jeux vidéo cette semaine ? Bon, vous n'êtes pas tant que ça à vous la poser, cette question, mais cela ne nous empêchera pas de vous relayer les tableaux des meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions). Et pour son analyse, eh bien on vous laisse faire, une fois n'est pas coutume.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 27

Semaine 26 Semaine 25 1 Steam Deck Steam Deck Steam Deck 2 Raft Monster Hunter Rise: Sunbreak (DLC) Final Fantasy VII Remake Intergrade 3 Monster Hunter Rise: Sunbreak (DLC) Monster Hunter Rise: Sunbreak (DLC) Tiny Tina's Wonderlands 4 F1 22 Raft Raft 5 Ready or Not DNF Duel Monster Hunter Rise 6 Monster Hunter Rise + Sunbreak F1 22 God of War 7 Monster Hunter Rise Monster Hunter Rise Monster Hunter Rise: Sunbreak (DLC) 8 Rust Tiny Tina's Wonderlands Tiny Tina's Wonderlands 9 It Takes Two Rust Rust 10 Red Dead Redemption 2 F1 22 Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition

Même punition en ce qui concerne les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) qui, rappelons-le ont une petite semaine de décalage par rapport aux données fournies par Valve. Mais ça, soit vous êtes observateur et vous avez découvert le pot aux roses, soit vous suivez ces billets hebdomadaires et vous êtes déjà au courant. Idem pour les classement concernant la Nintendo Switch et la 3DS, données qui sont disponibles en cliquant sur le lien en début de paragraphe, on ne va quand même pas tout vous servir sur un plateau, namého !