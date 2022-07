La prochaine génération de cartes graphiques du caméléon devrait vraisemblablement débarquer dans quelques mois, avec une sortie différée pour la fin de l’année voire le début 2023 pour les références mobiles. Pour autant, l’écosystème logiciel se doit d’être prêt pour le jour de la sortie des cartes, ce qui engendre naturellement des fuites par-ci par-là. Après des documents montrant Meteor Lake chez Intel, c’est désormais chez NVIDIA que leak les RTX 4000, via leur identifiant PCI déniché par LaptopVideo2Go.

Mis en ligne sur le site pci-id.ucw.cz (à vous d’y accorder crédit… ou non, sachant que le site avait déjà posté des informations en avance sur les RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti), pas moins de 12 numéros ont été rajoutés, certains facilement identifiables, et d’autres largement moins. Si la RTX 4090 semble porter le numéro 2684 et être propulsée par un AD102, les autres références annoncent des GN21-X11 (AD103), X9 (AD104), X6 (AD107), X4 et X2 (tous deux en AD 107). D’après kopite7kimi, il s’agirait de modèles de la série mobile, déjà mentionnés en juin dernier ; le fuyard pensant de surcroit que la X11 ne sera pas une RTX 4080 mobile, car non dérivée de l’AD102. Peut-être une RTX 4070 Ti ?

Quelque chose se cache, c’est sûr !

En tout cas, voilà de quoi nous rassurer quant à l’avancement technique des cartes et leur mise au point. Pour autant, cela ne signifie pas que le caméléon compte se brusquer, bien au contraire : en cas de surplus de cartes de la génération précédente, il est tout à fait logique d’attendre la fin des stocks avant de lancer les remplaçants : rendez-vous dans quelques mois pour tirer cela au clair ! (Source : VideoCardz)