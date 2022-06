DLSS, FSR 2 et RT à l'honneur dans deux jeux importants

Depuis 48 heures, on assiste à une passe d'armes entre AMD et NVIDIA autour de la communication des jeux. AMD le premier a dégainé les marrons du feu en mettant à disposition le code source du FSR 2. Et pour l'occasion, Gearbox en a profité pour annoncer que le FSR 2 était disponible pour le jeu Tiny Tina's Wonderland depuis la mise à jour 1.0.4.0.a. Ce n'était pas prévu,en tout cas pas par AMD quand il a dévoilé la liste des jeux qui étaient programmés pour avoir du FSR 2.

En réponse, les verts ont participé à l'annonce faite autour du jeu des gaulois d'Asobo "A Plague Tale Requiem", qui fait suite au plébiscite A Plague Tale Innoncence. Le jeu sera disponible au 18 octobre prochain, en pleine guérilla de GPU nouvelle génération, et supportera au lancement le DLSS ainsi que le Ray Tracing. Voici une vidéo de plus de 7 heures, présentant de logs moments fixes du jeu, et du gameplay les 10 dernières minutes.