C'est un peu une suite logique. Comme Corsair avant lui, pour citer un exemple de diversification réussie, NZXT a commencé par les boitiers, puis refroidisseurs AIO, puis les alimentations, puis les cartes mamans, et voici à présent la pâte thermique. Oui, le Nutella qui file une chi.sse du moyen âge arrive en seringues de 3 et 15 g, suivant les exemples réussis d'Arctic et ses gros conditionnements.

Dedans, il y a une pâte thermique composée d'oxide de zinc, d'aluminium et d'un polymère liquide, le tout non conducteur, de 6.3 W/mk, une viscosité plutôt souple permettant d'étaler facilement la crème sur le heatspreader. Ce ne sont pas des données de ouf, mais l'avantage est évident pour ceux qui s'en servent beaucoup (du genre à monter des PC aux potos et à la famille, ou ceux qui changent souvent de CPU voire de refroidisseur) : c'est assez efficace et la durée de vie est de 3 ans. Et c'est pas bien cher, de 10 à 20 € selon la seringue de 3 g ou 15 g, avec un avantage indéniable du prix au gramme pour le gros bousin.