Le mois de novembre 2021 a vu le lancement de l'architecture Alder Lake employée au sein de la 12éme génération de processeurs de bureau Core d'Intel. Depuis, Intel a poursuivi la commercialisation de nouvelles références s'appuyant sur cette microarchitecture, mais AMD n'est pas resté sans réaction. Les rouges ont en effet lancé eux aussi, de nouvelles références au sein de la gamme Zen 3.

Nous avons réussi à nous procurer certaines de ces références afin de les ajouter à notre dernier dossier dédié aux CPU, à l'occasion du lancement du Ryzen 7 5800X3D. voici ci-dessous la liste de ces nouvelles références.

CPU MicroArchitecture (ou révision) Fréquence Turbo max. (GHz) Cœurs Perf. Coeurs Efficients Threads Cache L3 Canaux mémoire Puissance Max. (W) Ryzen 7 5700X Zen 3 4,6 8 - 16 32 Mo 2 88 Ryzen 5 5600 Zen 3 4,4 6 - 12 32 Mo 2 88 Core i5-12500 Alder Lake 4,6 6 - 12 18 Mo 2 117 / 65 Core i3-12100 Alder Lake 4,3 4 - 8 12 Mo 2 89 / 60 Pentium G7400 Alder Lake 3,7 2 - 4 6 Mo 2 46

A noter que dans la colonne puissance max, nous reportons la valeur du PPT (TDP + 35%) pour les puces rouges et les valeurs Processor Base Power (ex PL1 = TDP) et Maximum Turbo Power (ex PL2 si ce dernier existe pour la puce) pour les bleus, puisque ce sont ces dernières qui sont appliquées en respectant les spécifications d'AMD et d'Intel pour leur CPU.

Malheureusement, nous n'avons pas reçu comme escompté le Ryzen 5 4500, et il est peu probable que nous en recevions un finalement. Certes, ce dernier n'utilise pas la dernière microarchitecture en date des rouges, mais il eut été intéressant de vérifier ses prestations puisque sa tarification sous les 150 €, le place en concurrence frontale avec le Core i3-12100, inclus à cette mise à jour. Nous avons toutefois réussi à nous procurer une puce d'entrée de gamme Alder Lake, avec le Pentium G7400. A noter que pour apporter une certaine cohérence tarifaire, nous avons (re)testé tous les processeurs Alder Lake à partir du Core i5-12600 et plus bas, sur une plateforme B660 + DDR4 (3200). Les puces plus huppées profitent de leur côté d'une plateforme Z690 + DDR5-4800. Vous pouvez retrouver dans le dossier dédié à Alder Lake, l'impact du type de mémoire sur les performances.