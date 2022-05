S06E19 • 9 mai - 15 mai 2022

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Brigandine The Legend of Runersia est sorti le 11 mai et a été développé par Happinet et Matric. Jeu de stratégie au tour par tour dans un univers dark fantasy plutôt stylé, qui rappelle un peu Lodoss War. C'est indé, mais ce n'est qu'en anglais. Plus d'infos → Dispo sur PC

Eiyuden Chronicle: Rising est sorti le 10 mai et a été développé par Natsume Atari. Un RPG en 2D, ou plutôt un action-RPG, enfin un mélange avec du RPG dedans quand même. En tout cas c'est sympa comme tout et ça se laisse jouer. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1/NS

Evil Dead: The Game est sorti le 13 mai et a été développé par Saber Interactive. Forcément, ça devait sortir un vendredi 13.... Jouez en coop ou en PvP, mais jouez en ligne en tout cas, on ne vous demande que ça. Exclusivité EGS pour l'instant. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1/NS

The Centennial Case : A Shijima Story est sorti le 12 mai et a été développé par Square Enix. Un jeu d'aventure interactif avec des vrais acteurs, ça se fait bien rare en ces temps où l'on nous sert du BR, du Souls ou du pixel à toutes les sauces. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/NS

We Were Here Forever est sorti le 10 mai et a été développé par Total Mayhem Games. De l'exploration avec des énigmes et des puzzles, le tout jouable en coop en ligne, ça promet des parties endiablées de pierre-feuille-ciseau. Plus d'infos → Dispo sur PC

• Focus

Suivant le même schéma que pour Monster Hunter: World et son extension Iceborne, Capcom remet le couvert avec Monster Hunter Rise: Sunbreak, une extension pour Monster Hunter Rise sorti en janvier dernier sur PC Windows (et en mars 2021 sur Switch). On passera sur le fait que la formule jeu + gros DLC est éculée, quelle que soit la franchise et quel que soit le développeur, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y aura du contenu et pas uniquement un skin de samouraï pour votre perso. Après les légendes nippones du jeu principal, c'est le folklore de Transylvanie qui sera abordé ici, avec évidemment un nouveau bestiaire, mais aussi des nouvelles zones à explorer et de nouveaux objets pour remplir un inventaire déjà bien garni.

On notera que si le jeu sur Switch pèse à peine plus de 7 Go, cette extension a bien mangé à la cantine et vient taper les 13 Go, toujours pour la version Switch. Donc formule éculée certes, mais Capcom ne se fout pas de nous, enfin pas cette fois. Et même si l'intégralité du contenu n'a pas été dévoilée, on a déjà pu apercevoir quelques monstres bien sympathiques, de quoi mettre l'eau à la bouche des chasseurs les plus chevronnés. Et puis là au moins, pas de risque qu'un promeneur se prenne une balle perdue *tousse*. On attend donc de pied ferme cette extension sur PC et Nintendo Switch, qui sortira officiellement le 30 juin prochain.

• Correctifs, DLC, blabla...

• Concours hebdo

À gagner cette semaine : There Is No Game: Wrong Dimension

Pour participer : soyez inscrit au CDH et donnez une note /20 à un jeu de ce Gamotron.

Clôture des participations : vendredi 20 mai 2022 à 20h.