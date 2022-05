Nous ne pensions pas redire ça un jour, mais voilà du GPU à prix correct ! Depuis quelques semaines il est aisé de constater une baisse des prix sur ces pièces. On peut ainsi trouver quelques bons plans sur les cartes graphiques, et ce sur tous les segments.

Vous avez par exemple de la Radeon RX 6600 à moins de 380 € aujourd'hui, petit GPU qui fera le boulot en FHD. La carte n'est pas dénuée d'intérêt, même si elle pêche un peu face à une RX 6600 XT ou une RTX 3060. Son prix à cet instant est un argument de poids, puisqu'elle se retrouve à moins de 40 € au-dessus du prix annoncé à sa sortie. Ainsi vous avez le choix entre une XFX Speedster SWFT 210 Radeon RX 6600 Core Gaming à 373 € ou une ASRock Radeon RX 6600 CLD affichée 5 € de plus (alors qu'elles s'échangent généralement contre 410 €). Si vous cherchez un petit GPU, nos liens sont juste en dessous.

Si votre budget est plus confortable et que vous n'avez d'yeux que pour le vert, sachez que vous trouverez des RTX 3070 Ti plus abordables, mais toujours au-dessus du MSRP. La RTX 3070 Ti VENTUS 3X de chez MSI, généralement vendue autour des 900 €, passe sous les 800 €, avec un tarif affiché de 769,90 € chez rue du commerce. Attention c'est une précommande, donc il risque de ne pas y en avoir pour tout le monde. Toujours un peu chère, mais nettement plus abordable qu'il y a quelques mois, vous pouvez accéder à l'offre via notre lien ci-dessous.

Pour terminer, nous restons chez MSI, avec cette fois du haut de gamme rouge ! La RX 6900 XT est disponible et à moins de 1100 € livrée ! Le modèle concerné est une RX 6900 XT GAMING X TRIO embarquant 16 GO de GDDR6 et pas mal de RGB. à 1049,90 €, c'est une baisse de quasiment 600 € que nous pouvons observer aujourd'hui sur ce modèle qui est de loin la "meilleure" affaire des trois. Si vous êtes très confortable côté budget et que vous n'êtes pas disposé à faire des concessions, alors foncez du moment que votre alimentation tient le choc ! Notre lien est en dessous comme toujours.