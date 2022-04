Alors qu’Alder Lake vient de se prendre une mauvaise presse pour cause de poigne de socket un peu trop incisive, voilà que le malheureux lac se retrouve — une fois de plus — au centre de rumeurs alléchantes. Tout comme NVIDIA et AMD (ça doit être le jour !) les bleus ont, semble-t-il, également eu un léger souci d’étanchéité, plus exactement par la faute d’AIDA64, un célèbre logiciel pour explorer ses composants sans démonter sa machine.

En effet, à l’occasion de la mise à jour 6.60.5944 bêta, le site officiel fait mention d’Alder Lake-X, une série qu’Intel n’avait pas mentionnée ! En tout logique — que ce soit à partir du nom ou des gammes actuelles — cette série se profilerait pour être le renouveau du segment HEDT, délaissé pour le grand public ces derniers temps, qu’il s’agisse des Threadripper désormais limités aux pros ou du socket X299 abandonné des bleus. S’il ne faut pas plus pour que la flamme du web danse et annonce 56 cœurs via 4 chiplets de 20 cœurs maximum, tout cela demeure du plus incertain. Tout d’abord, le version haute performance d’Alder Lake, enrichi en AVX-512 et sans E-Cores, c’est Sappire Rappids, réservés aux professionnels sur la Scalable Platform. Dans ces conditions, nous voyons mal quelle mouche piquerait le fondeur de Santa Clara pour fabriquer une autre série de dies hybride entre ces gammes, d’autant plus que la consommation gargantuesque du 12900K(S) ne laisse guère de place pour un grand frère.

Notez par ailleurs qu’AIDA64 s’est aussi mis à jour en non-bêta, avec la v6.70. L’occasion de supporter la future RX 6400, la RX 6500 XT mais aussi les RTX 3090 Ti et la RTX 3080 12 Gio. Côté CPU, il est également question d’Alder Lake, mais en version N (la sauce basse performance/ultra basse consommation, pour les notebooks), de l’amélioration de l’AVX-512 pour Skylake-X, mais aussi Cannon Lake, Ice Lake, Tiger Lake, Rocket Lake, Alder Lake toujours et même Raptor Lake, pas encore sorti ! Bref, de quoi donner du grain à moudre à tous les moulins (à paroles) de la région… à moins qu’il ne s’agisse d’une typo, ou d’un prototype dont la venue est encore incertaine. Qui vivra verra !