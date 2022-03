L'Unreal Engine 4 a encore frappé, à croire qu'il n'y a plus que lui comme moteur 3D ! Ghostwire l'emploie, et il convient de voir ce que ça donne sur ce jeu, que l'on aime le genre ou pas. Pour rappel, il utilise le DLSS, le FSR, le ray tracing, et un upscaling maison TSR, c'est une des forces de ce moteur, fermé à rien, ouvert à tout, chacun choisissant ce qu'il lui va le mieux en fonction de son matériel. GameGPU a fait son test, voilà ce qu'il en ressort.

En FHD, en rastérisation, les Radeon RX 6900 XT et 6800 XT sont un peu devant les RTX 3080 Ti et 3080, affichant plus de 250 ips quand même. En bas, la RTX 2060 SUPER est à 123, de base le jeu tourne super bien. Avec RT seul, tout le monde prend cher, mais les cartes Ampere sont bien plus à l'aise que les Radeon, la RTX 3080 Ti étant 34 % devant sa meilleure ennemie. Avec RT également, les RTX tournent mieux avec le DLSS qu'avec le FSR, tandis que les Radeon RDNA 2 encaissent moins bien le choc RT, malgré le FSR qui sauve un peu les meubles, alors qu'avec le TSR, GeForce et Radeon sont moins à l'aise qu'avec leur upscaling maison. Vu les moyennes en rastérisation, inutile de coller de l'upscaling sans présence de RT.

En QHD, simple rastérisation, les moyennes restent très hautes et parfaites pour jouer, allant de 73 à 209 ips. L'ajout de ray tracing seul permet aux cartes ayant 50 ips et plus de rester jouables, mais c'est compliqué. Il faut donc ajouter l'upscaling ! La RTX 3080 Ti reste devant, suivie d'assez près par la RTX 3080, le DLSS fait le job. Le FSR aide, mais en proportion reste moins bienveillant que le DLSS au niveau des gains, la RX 6900 XT parvenant à 73 ips, ce qui reste loin de la RTX 3080 Ti avec DLSS enregistrée à 113. Le TSR apporte encore moins à toutes les cartes, comme en FHD.

Enfin, en UHD, beaucoup de cartes sont à l'aise, la RTX 2080 affichant 48 ips, ce qui est suffisant, pour peu que vous ayez un écran VRR Adaptive Sync. Le RT seul, comme on s'en doutait, est à proscrire, car injouable. Là aussi, les upscaling sauvent plus ou moins l'expérience. Comme pour les deux définitions précédentes, le DLSS est très efficace sur les perfs, le FSR l'est moins y compris sur les GeForce, et le TSR est vraiment la moins bonne solution en matière de performances. Mais globalement, ça marche bien !