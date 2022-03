Maintenant nous savons pourquoi il est conseillé de ne pas lire ou faire du smartphone quand vous allez déposer une pêche dans la cagette ! Non pas que ça favoriserait l'apparition d'hémorroïdes, mais parce que le temps que vous prenez à rester assis sur votre Shit of Thrones, certains ransomwares auront déjà eu le temps de crypter tout votre PC ! L'étude rendue publique par Splunk est assez édifiante ! Ils ont choisi 10 familles de ransomwares, et dans chacune d'elle, 10 membres lui appartenant. Et comme ils ont créé 4 faux profils de victimes, ça fait donc 400 sessions différentes à chronométrer. Ces 4 faux profils tournaient sur Windows 10 et Server 2019.

Qu'est-ce qu'ils ont décidé de sacrifier, et donc d'effacer le cas présent ? De tout, des PDF, des DOC, des XLS, il y en a quand même pour un total de 53 gigots répartis dans 98561 fichiers. Notre confrère explique bien comment il a fait pour s'infecter lui-même, mais là n'est pas l'intérêt du billet. Ils ont donc fait des moyennes pour chaque famille de ransomware, rappelez-vous qu'il y en a 10 par famille, on a donc le temps moyen. Et là, ça va de super lent à super rapide.

Bien entendu, super lent vous laisse le temps de finir votre popo sans trop de dommages sur vos données, super rapide ne vous laissera rien. La famille Mespinoza a mis plus d'1 heure 54 pour commettre ses méfaits, quand LockBit a mis 5 minutes 50 en moyenne ! Dans le lot, il y a un sample de Lockbit qui a été le plus rapide de tous, avec 4 minutes 09 ! Le cas du second, Babuk, est particulier, parce que 9 exemplaires ont bossé rapidement, mais le dixième a mis plus de temps que n'importe lequel du panel, avec plus de 3 heures 30.

Au final, tous les ransomwares ne sont pas égaux, ce qui est quelque part une évidence. Mais une chose est sûre, et fait l'unanimité, c'est une belle cochonnerie dont on se serait bien passé, c'est bien moins amusant que le fameux "piratage de webcam à pwal" qui demandait à être payé pour "effacer les preuves" qui n'existent pas !

Lui, au moins, il aura le temps de tout stopper et de faire popo en même temps !