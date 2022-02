NVIDIA a été hacké la semaine dernière par un groupe d'Amérique du Sud nommé LAPU$. Ce dernier, passant par les comptes mails des employés, a pu avoir accès à des tas de données sensibles, et a pompé 1 To de datas, évidemment récupérables par ransomware. Pour autant, le caméléon ne s'est posé en victime expiatoire, parce que le groupe de hacker s'est rendu compte que sa victime avait, en retour, hacké le groupe pirate par ransomware, dans le but de rendre inutilisables les données qui lui avait été volées.

Pas de bol, elles avaient été sauvegardées, donc copiées en double, sur une machine virtuelle, qui n'a pas été contre-hackée. Ce gros souci n'a pas encore été expliqué par les verts, qui ont surement d'autres choses à faire que de communiquer dessus, ils ont juste dit mener une enquête interne, on imagine pour voir l'étendue des dégâts. Ce genre de manoeuvre mérite la plus grande fermeté, il faut dire que le business florissant de NVIDIA attire les convoitises, et le pognon forcément facile. On se souvient de CD Projekt Red qui s'était fait dérober de la sorte des données et du code source de Cyberpunk 2077 et The Witcher III, en plus des données des employés et des sous-traitants. Tout ça avait été mis aux enchères sur la toile. Lamentable !