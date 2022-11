Le petit bonhomme en mousse, qui s'élance, et rate le plongeoirrrrrr ! Sackboy, dernier épisode en date de la saga Little Big Planet, est arrivé sur PC. Jeu de plateforme, seul ou en coopération jusqu'à 4, il reste quand même digne de ses prédécesseurs, avec une certaine poésie. Gros point fort pour Sony, une bande son redoutable avec des reprises de morceaux connus, et d'autres toniques et entrainant. Le tout donne vie à un jeu au héros aux multiples visages, attachant et fort agréable à jouer. Une fois n'est pas coutume pour la maison mère, le moteur utilisé est l'Unreal Engine 4. Il y a, qui plus est, du DLSS 2 et du ray tracing, même si on sait que par nature, ce moteur n'est pas le plus doué pour afficher cette méthode de gestion des réflexions et des ombres (occlusion ambiante, etc). Nous avons analysé, en vidéo, les 4 presets qualitatifs Low, Medium, High et Very High, puis comparé la rastérisation avec le ray tracing, et enfin mis en confrontation le DLSS Performance / Équilibré / Qualité avec le TAA. Vous verrez à la fin, le benchmark sur RTX 3080 Ti, qui n'est pas de trop en UHD si vous voulez de la raie tracée, même avec DLSS 2.

Nous avons encore utilisé la RTX 3080 Ti, sur plateforme AM5 à base de 7900X clocké et capé à 5 GHz, c'est que les comptes ronds, ça fait du bien au moral. Techniquement, le low est pas mal du tout, mais il rend certaines textures baveuses et élude pas mal de détails comme les herbes. Le Very High semble très peu différent du High. Le RT de son côté apporte une richesse dans les détails, mais ça n'est pas si flagrant que ça. Quant au DLSS, même le Performance en UHD fait le boulot et ne dégrade pas trop l'image, même si ça n'arrive pas au niveau du DLSS Qualité. C'est au final un très bon portage, un bon moment à passer, vous allez pouvoir vous rendre compte de ce qui vous attend. Notez que nous intègrerons prochainement une RTX 3060 Ti pour voir l'intérêt des upscalings sur de plus petits GPU.