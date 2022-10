A Plague Tale Requiem est arrivé il y a 4 jours. Il prend la suite d'Innoncence paru en 2019, et met toujours en scène Amicia et Hugo, la fratrie maudite, mais pas dénuée d'amour. La Macula, le mal dont souffre le petit quand il est en colère, déclenche des hordes de rats dévastateurs et meurtriers. Le moteur maison d'ASOBO, qui est très certainement le même que Flight Simulator, offre un rendu magnifique, et sans vous spoiler, vous verrez, pour ceux qui veulent y jouer ou qui ont commencé, que ça vaut le détour. Même si c'est "couloir", l'immersion est là, et dans les temps calmes, vous vous surprendrez à admirer les décors, riches de détails avec des textures de grande qualité. Par contre, qui dit jeu moderne dit performances, et nous avons voulu savoir comment elles étaient dans le pire cas, à savoir preset à fond, avec TAA ou DLSS 2 dans 3 modes.

C'est la RTX 3080 Ti qui officie ici, secondée par un Ryzen 9 7900X bloqué à 5 GHz sur tous les coeurs, mais avec une tension moindre pour consommer moins que d'origine. Dans la vidéo ci-dessus, on ne voit quasiment aucune différence entre TAA et DLSS 2, sauf sur la "cinématique" où le DLSS 2 floute plus la profondeur de champ que le TAA. Hormis cela, et étant donné les performances, il est plus qu'important de mettre le DLSS 2, même avec un écran VRR. N'hésitez pas à jouer du trombone des options pour gagner des images par seconde, surtout avec des cartes moins puissantes, mais il est vrai qu'en l'absence de tout autre upscaling que le DLSS 2 (DLSS 3 si vous avez une RTX 4090), c'est compliqué d'y jouer sans se payer un framerate bas ou très fluctuant. Pour ça, il faudra voir la fin de la vidéo et la section benchmarks.