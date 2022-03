Le DLDSR, c'est une technologie NVIDIA qui se sert des tensor cores pour calculer le jeu à une définition supérieure à celle de votre moniteur, et qui l'applique à votre définition en utilisant un algorithme de downscaling. Le but est de proposer une image la plus précise et fine possible sur votre moniteur, l'impression d'avoir plus de pixels affichés que ce qu'il y a réellement. Nous avons passé 5 jeux à la moulinette, qui ont comme définition du 2560 x 1440 avec du TAA, du 3840 x 2160 avec TAA, et donc le 5120 x 2880 via DLDSR, sans AA par contre. L'image obtenue devant être plus fine, nous avons voulu savoir si d'une part l'AA était dispensable à cette définition, et si d'autre part une telle capacité de calcul n'empiétait pas trop sur le framerate. Regardons la vidéo avant de conclure :

Comme vous le voyez, le DLDSR pompe joyeusement sur les images par seconde, par contre si vous avez un écran VRR, ça ne gêne en rien. Autre point important, il faut utiliser le DLDSR uniquement si vous avez de la patate à revendre, si votre carte affiche des taux très haut dans votre définition d'écran, autrement vos ips vont s'effondrer et l'expérience sera loupée, à plus forte raison si vous mettez du ray tracing. Par contre, en matière de finesse et de qualité, il n'y a pas photo. Dans la quasi totalité des cas, l'antialiasing appliqué sur les définitions QHD et UHD offre un rendu moins bon que le 5k sans AA. Et systématiquement, les textures sont plus fines, les détails sont encore plus riches et précis, c'est un vrai bonheur. Quand on y a goûté, il est difficile de s'en passer tant que votre GPU le peut ! Notez que pour ceux qui n'ont pas de RTX avec tensor cores, NVIDIA propose le DSR Factor, la même chose mais sans Deep Learning, et qui fonctionne sur toutes cartes... à condition d'avoir de la puissance en rabe. Notez également qu'AMD a un équivalent au DSR Factor, que nous étudierons également dans les semaines qui viennent, nommé Virtual Super Resolution.