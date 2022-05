Le VSR, c'est une technologie AMD équivalente au DSR Facteurs de NVIDIA. Elle se sert des unités de calcul classiques pour calculer le jeu à une définition supérieure à celle de votre moniteur, et qui l'applique à votre définition en utilisant un algorithme de downscaling. Le but est de proposer une image la plus précise et fine possible sur votre moniteur, l'impression d'avoir plus de pixels affichés que ce qu'il y a réellement. Nous avons passé 6 jeux à la moulinette, qui ont comme définition du 2560 x 1440 avec du AA, du 3840 x 2160 avec AA, et donc le 5120 x 2880 via VSR, sans AA par contre. L'image obtenue devant être plus fine, nous avons voulu savoir si d'une part l'AA était dispensable à cette définition, et si d'autre part une telle capacité de calcul n'empiétait pas trop sur le framerate. Regardons la vidéo avant de conclure, vidéo que nous vous conseillons de regarder en 2160p60 pour voir les différences, chaque rush ayant été acquis en UHD et 60 ips :

De la même manière que le DSR/DLDSR tire joyeusement sur les images par seconde, le VSR n'épargne pas plus les Radeon, y compris la RX 6900 XT. Il faut donc se souvenir, à l'instar de la technologie concurrente que nous avons déjà analysée, qu'il faut employer cette dernière lorsque vous avez largement assez de patate dans la définition de votre écran, si vous êtes trop juste, il ne faut pas l'essayer, ou alors vous le pouvez, mais à condition au préalable de baisser le niveau qualitatif des options graphiques. Souvent la géométrie et les ombres sont de gros suceurs d'ips, tout comme la profondeur de champ qui en plus floute volontairement le second plan et ultérieur.

Vous pouvez activer cette option dans le panneau de contrôle du Radeon Software, voir la capture d'écran ci-dessous. Notez que dans les jeux, toutes les définitions qui apparaissent dans les réglages graphiques et supérieures à la définition de votre moniteur sont obligatoirement gérées par le VSR.

on l'active là !