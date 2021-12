Si on regarde un peu ce que proposent les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions), on constate peu ou prou la même chose que la semaine précédente, à savoir un mix entre sorties récentes et promotions, le tout tournant autour de gros titres qui font la une, même s'il ne faut pas croire ce que disent les journaux. Mais la référence moisie à Jul l'OVNI de la semaine n'est autre qu'Icarus, que personne n'a vu venir à moins d'avoir les bouliches les plus propres de l'univers. Et encore. Reste à voir combien de temps ce jeu de survie... survivra.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 48

Semaine 47 Semaine 46 1 ICARUS Farming Simulator 22 Battlefield™ 2042 2 Kit de VR Valve Index Battlefield™ 2042 Battlefield™ 2042 3 Farming Simulator 22 Cyberpunk 2077 Battlefield™ 2042 Gold Edition 4 Cyberpunk 2077 Red Dead Redemption 2 Forza Horizon 5 5 Red Dead Redemption 2 Kit de VR Valve Index Forza Horizon 5 6 Battlefield™ 2042 Forza Horizon 5 Ruined King: A League of Legends Story 7 Destiny 2 : La Reine Sorcière Deluxe + Pack 30e anniversaire Bungie Horizon Zero Dawn™ Complete Edition Ruined King: A League of Legends Story 8 Halo Infinite (campagne) Red Dead Redemption 2 Age of Empires IV 9 Forza Horizon 5 FIFA 22 Elden Halo Infinite (Campaign) 10 Red Dead Redemption 2 Myth of Empires Farming Simulator 22 Pre-Order Bundle

Du côté des ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), la simulation est au beau fixe avec un triplé gagnant sur PC et quelques apparitions sur consoles. Notons que la PS5 remet à l'honneur ses exclusivités, alors que la Xbox One nous refait le coup de la mise en marge avec son podium cliché au possible. En tout cas, le regain d'intérêt qu'on avait eu pour ce classement retombe comme un soufflé.