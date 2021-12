MSi l'avait teasée, comme étant monstrueuse, et elle l'est. La Z690 Godlike est la carte de tous les superlatifs, au même titre que l'Aqua chez ASRock, Xtreme WaterForce chez GIGABYTE ou Extreme Glacial chez ASUS. Si les trois dernières font appel à un waterblock plus ou moins total pour légitimer des prix de dingos, la Godlike reste dans le blizzard, le vent, pour rester dans l'ADN de la gamme.

Elle est E-ATX, mais joue avec les limites du format, 305 x 277 mm au E-ATX contre 305 x 310 mm pour la Godlike. Le carénage est presque complet, l'usinage est excellent, l'écran sur le bouclier des RAM affichant des données sensibles du CPU offrant une fonctionnalité sympathique, surtout si votre tour vous laisse y voir dedans. Mais qu'est-ce qui justifie les 1500 boules US supposées ? Les 22 phases 105 A pièce ? Très certainement, mais pas que.

En effet, la carte arrive en version box chez certains testeurs, et il est indiqué que son bundle est riche, et même inédit finalement. Vous trouverez dedans l'AIO Coreliquid S360, ainsi que 2 x 16 Go de DDR5 Kingston Fury dont on ignore les specs, mais qu'on peut imaginer être autre chose que de la DDR5 4800, 5200 a minima.

Dans cette optique, le tarif passe mieux surtout que l'AIO représente le haut de la gamme, et même du catalogue, le tout 300 € en gros, tandis qu'il faut compter 400 € pour de la DDR5 4800 globalement. Sacrée carte donc, et sacré bundle ! (Source Twitter via TPU)